Il grande gospel del Tenessee Choir al Teatro Comunale di Catanzaro

Venerdì 28 dicembre alle ore 21 sul palcoscenico del Comunale terzo appuntamento della stagione teatrale AMA Calabria con un grande gospel internazionale che vede protagonista il New Direction Tennessee State Gospel Choir gruppo corale acclamato in tutto il mondo e diretto Maestro Justin Butler.

La prestigiosa manifestazione si realizza con il contributo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo e dell'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

Fondato nel 1997 da Bryan Travis, il New Direction Tennessee State Gospel Choir è oggi riconosciuto a livello internazionale tra i principali cori nel suo genere. Composto da giovani musicisti laureati alla Tennessee State University e da solisti di altissimo livello provenienti da altri prestigiosi ambienti musicali, questo complesso di 35 artisti ha vinto primi premi in importanti concorsi tra cui il National Gospel of Fame di Atlanta in Georgia (2011), il Verizon's How Sweet The Sound (2013), il Choir Explosion di Louisville in Kentucky (2015) dove ha inoltre ricevuto il premio del pubblico e il Joyful Noize Choir Competition di Huntsville in Alabama (2016). Il New Direction ha accresciuto la sua popolarità attraverso numerosi tours internazionali e partecipazione a show televisivi tra i quali quello di Bobby Jones Gospel, Dewitt Johns e esibizioni al fianco di star internazionali del calibro di Kevin Davidson & The Voices. In tutti i suoi tours il Coro stabilisce con il pubblico un fortissimo legame attraverso una proposta che abbraccia gospel contemporaneo e tradizionale, canti di Chiesa, spirituals e inni in stile classico. Al di là del successo il suo scopo principale è quello di portare un messaggio di pace e speranza attraverso il canto, diffondendo la parola del Signore e celebrandone i misteri.