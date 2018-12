Il Moldoveneaska National Folk Ballet, compagnia di danza acclamata in tutto il mondo al Teatro Comunale di Catanzaro per la stagione AMA Calabria

Martedì 18 dicembre alle ore 21 sul palcoscenico del Comunale secondo appuntamento della stagione teatrale AMA Calabria con un grande spettacolo di danza che vede protagonista Moldoveneaska National Folk Ballet compagnia coreutica acclamata in tutto il mondo.

Fondato nel 1974, il balletto è vincitore di concorsi e festival internazionali e della medaglia d'oro al festival internazionale della gioventù di Avana. Il repertorio del complesso è creato sulla base delle musiche e danze folcloristiche delle popolazioni che abitano la Repubblica Moldava. I motivi musicali, plastici e vivaci, rinascono nell'arte dell'ensemble, nei ritmi e nelle melodie della danza folcloristico-scenica. Una sottile rielaborazione sottolinea la bellezza del folclore mettendo in luce quella che è la sua vera creatività e proponendolo al pubblico. Alla base del repertorio vi sono le melodie e le danze moldave come l'infuocata "Hora Sarbatorii" (Danza di festa), l'antica danza tradizionale maschile "Celusari" e la poetica "Hora Fetelor" (danza delle donne) che dopo un inizio maestoso esplode come un fiume di montagna, "La suite dei Carpazi" una danza originale con i bastoncini e tante altre danze brillanti che rivelano la ricchezza interiore del popolo moldavo. Un ruolo importante nel programma è quello dell'orchestra di strumenti folcloristici, formata da musicisti virtuosi; in essa accanto a strumenti tradizionali (armonica, violino, tromba, clarinetto e contrabbasso) troviamo gli strumenti popolari: Hai (Flauto di Pan), Teragot (simile al clarinetto), cembalo, ocarina, piffero e caval (simile al flauto). Durante la sua quarantennale attività la troupe ha svolto tournée in tutte le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, Algeria, Iraq, Sri-Lanka ed India, Norvegia, Francia, Italia, Cuba, Filippine, Germania, Polonia, Bulgaria e Romania ed ovunque gli spettacoli hanno riscosso grande successo. La direzione del collettivo è stata assunta dall'artista emerito della Repubblica Moldava Jury Gorshkov e da Raissa Gorshkova, ex ballerini solisti dell'Ensemble Accademico Statale JOC, che vantano nella loro carriera un'ottima scuola di balletto classico ed una grande esperienza professionale. Conoscendo a fondo tutte le sottigliezze dell'arte della danza essi hanno creato un Ensemble unico per maestrìa e stile.