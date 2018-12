Catanzaro, al " Politeama" il 18 e il 19 dicembre il Gran Concerto di Natale "Buona notte Santa Claus"

Grande attesa a Catanzaro per il Gran Concerto di Natale "Buona notte Santa Claus" in programma al Teatro Politeama il 18 e il 19 dicembre per le ore 21.

Un evento creato e prodotto da WordService Events Planner, con la regia di Giuseppe Froio, la direzione artistica di Laura Longo e la scenografia di Paolo Daniele.

Lo spettacolo avrà la collaborazione di 150 artisti professionisti.

L'idea nasce 5 anni fa, e ha lo scopo di emozionare il pubblico e i bambini di tutte le scuole, infatti saranno previste delle mattinate dedicate alle scuole.

Il Concerto è strutturato con le più belle musiche natalizie arrangiate in chiave moderna. L'orchestra di fiati creata appositamente per l'evento "Orchestra di Fiati: Enotria Wind Ensemble" è composta dai più rinomati musicisti provenienti da tutto il territorio Calabrese.

Il coro, con 70 elementi, stupirà tutto il pubblico per la sua particolarità.

Inoltre i ballerini, gli acrobati, la danza aerea, faranno da cornice a questo immenso capolavoro dedito ad esaltare le capacità artistiche della nostra città.

"Tante saranno le emozioni – affermano gli organizzatori - che saranno regalate alla sensibilità di tutti i presenti. Largo spazio all'immaginazione dell'ascoltatore che si sentirà parte integrante dello spettacolo e interagirà con emozioni magnifiche che renderanno il Natale, unico e magico".