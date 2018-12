Catanzaro, il grande Quartetto Lyskamm al Salotto Culturale Antonino Greco per gli Amici della Musica

Lunedì 3 dicembre 2018 alle h 17,30 presso il salotto Culturale Antonino Greco sito in via Settembrini, 26 a Catanzaro avrà luogo un vero e proprio evento tanto per l'originalità della proposta che per la qualità degli interpreti. Protagonisti della serata, organizzata dagli Amici della Musica di Catanzaro aderenti a AMA Calabria con il sostegno del MiBACT, della Regione Calabria, il Quartetto d'archi Lyskamm composto dai violinisti Cecilia Ziano e Clara Franziska Schötensack, dalla violista Francesca Piccioni, viola e dal violoncellista Giorgio Casati.

Il concerto è realizzato nell'ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica per favorire la presenza di grandi interpreti di valore internazionale anche nelle realtà decentrate del paese ed è sostenuto dal MiBAC e dalla Regione Calabria.

Il Quartetto Lyskamm (una delle vette del Monte Rosa) fondato nel 2008 al Conservatorio di Milano dalle violiniste Cecilia Ziano e Clara Franziska Schötensack, dalla violista Francesca Piccioni e dal violoncellista Giorgio Casati, in pochi anni ha raccolto consensi unanimi e riconoscimenti internazionali tra cui nel 2016 il prestigioso premio speciale per la musica da camera intitolato alla memoria di Claudio Abbado assegnato dal Borletti Buitoni Trust. Negli anni precedenti il quartetto ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. Dal 2009 al 2011 è stato allievo del Quartetto Artemis all'Universita delle Arti di Berlino e si è perfezionamento sotto la guida di Heime Müller presso l'università di Lubecca e con i componenti del Cuarteto Casals. Nel 2016 il Borletti Buitoni Trust ha assegnato al Quartetto Lyskamm il premio speciale per la musica da camera intitolato alla memoria di Claudio Abbado. Nei due precedenti anni, il quartetto ha ricevuto il premio Vittorio Rimbotti dell'Accademia Europea del Quartetto, il secondo premio e il premio speciale Pro Quartet al concorso internazionale Franz Schubert und die Musik der Moderne di Graz, il premio della Jeunesse Musicale Deutschland, la borsa di studio della Ad Infinitum Foundation ed il primo premio al concorso della Possehl Stiftung di Lubecca.

È ospite delle principali società concertistiche italiane e sta sviluppando una significativa attività internazionale. Dal 2014 il Quartetto Lyskamm è impegnato nei progetti di circuitazione promossi in Italia e in Europa promossi dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) ed è stato selezionato per far parte de "Le dimore del Quartetto", un progetto volto a rilanciare il ruolo primario del mecenatismo.

In programma il Quartetto in Do maggiore op 76 n. 3 di Franz Joseph Haydn, il Quartetto in re minore K 42di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quartetto in si bemolle maggiore op.67 di Johannes Brahms.