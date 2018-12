Il 9 febbraio a Catanzaro il "Vascoday"

"Cosa succede in città" il 9 febbraio 2019? "Eh già", sarà una vera e propria "Standing ovation" quella che verrà tributata al Blasco nazionale in occasione di un evento che si preannuncia unico ed imperdibile per tutti i fans di Vasco Rossi. Sabato 9 febbraio 2019, presso il Teatro Comunale in Catanzaro, a partire dalle 20.00 con ingresso libero, si svolgerà il primo "Vascoday" calabrese che vedrà protagonisti la tribute band "Vasco Rock Show" ed alcuni ospiti d'eccezione dell'entourage di Vasco Rossi: il pianista che da ben 30 anni accompagna il Blasco in tour, Alberto Rocchetti ("Il lupo Maremmano") ed il fotografo del Kom, Roberto Salemi. Un evento realizzato da Esse Emme Musica di Maurizio Senese che da ben tre anni cura scrupolosamente il management della tribute band catanzarese e che si svolgerà in occasione della ricorrenza del 67° compleanno del rocker di Zocca. Il Teatro Comunale si trasformerà, per l'occasione, in un contenitore di musica rock, di ospiti d'onore e di tanta voglia di rivivere le stesse emozioni che Vasco Rossi riesce a regalare durante i suoi tour che registrano numeri da record.

L'evento, la cui presentazione, come di consuetudine è affidata alla brillante giornalista Rossella Galati, avrà inizio con il dj set rock a tema curato da Alessio Viotti al quale verrà affidato il compito di intrattenere e far divertire il pubblico presente in sala, proprio come avviene nei concerti di Vasco, durante la fase pre-concerto. Ad immortalare e raccontare l'intero evento, coi suoi preziosissimi ed unici scatti fotografici, sarà Roberto Salemi fotografo di Vasco Rossi i cui scatti, giornalmente, raggiungono milioni di visualizzazioni sul web e sui social network. Seguirà, dunque, l'attesissimo concerto della Vasco Rock Show Tribute Band che condividerà il palco con lo strepitoso Alberto Rocchetti, pianista, musicista e professionista, ma ancor più grande uomo, che con la sua riservatezza e delicatezza ha conquistato il cuore dei suoi fans. Alberto, comunicando attraverso i tasti bianchi e neri le sue più intime emozioni ed abbattendo le distanze tra il personaggio e l'uomo, è definito da Vasco Rossi "la colonna portante umana e musicale della band". Il concerto prevede una scaletta divertentissima che varia dai classici rocchettoni alle dolcissime ed intramontabili ballads, immancabili durante i concerti del Kom. Un Vascoday da non perdere e da "Vivere" "...al massimo senza frenare". Per prenotare i posti a sedere bisogna inviare una e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con ritiro del biglietto d'ingresso presso gli uffici della stessa Esse Emme Musica.