Pianopoli (Cz): riprendono gli eventi jazz a “La Tavernetta”

Con l'evento Andrea Mellace Jazz Trio, riprendono gli appuntamenti jazz de "La Tavernetta" di Pianopoli (CZ), nati da una sinergia tra A.M.A. Calabria ed Hotel 2000, locale di proprietà della famiglia Donato. Il calendario degli ultimi eventi che avranno inizio alle h 21,30 è il seguente:

Venerdì 30 novembre - Andrea Mellace Jazz Trio. Andrea Mellace (vibraphone) - Vito PROCOPIO (sax) - Giuseppe Gugliotta (bass). Il vibrafono di Mellace, accompagnato da Vito Procopio al sax e da Giuseppe Gugliotta al basso farà ascoltare temi jazz e proposte originali.

Venerdì 7 dicembre – Marrazzo/Delfino Jazz Duo. Bruno Marrazzo (guitar) - Pino DELFINO (Double bass). Bruno Marrazzo alla chitarra e Pino Delfino al contrabbasso: alla ricerca di melodie possibili. L'improvvisazione intesa come composizione estemporanea su temi estratti da vari repertori e generi musicali. Dal jazz fino al rock, passando attraverso brani di musica leggera e anche popolare. Il tutto filtrato da una sapiente elaborazione ritmico/armonica e dal tratto dell'originalità

Venerdì 14 dicembre - Jazz And Christmas Songs Nives Raso (voice) – Flavio Scanga – Filippo Schicchitano (Double Bass). La voce di Nives Raso, accompagnata dalla chitarra di Flavio Scanga e dal Contrabbasso di Filippo Schicchitano, farà riassaporare le più belle melodie natalizie in chiave Jazz