Catanzaro, al "Politeama" il 10 novembre lo spettacolo "Up&Down"

"Grazie a loro ho scoperto il lato bello della vita". Parole di Paolo Ruffini, attore di cinema e teatro, regista, conduttore, scrittore, a proposito dei suoi compagni di viaggio nello spettacolo "Up&Down" in programma al Teatro Politeama di Catanzaro sabato 10 novembre. Si tratta dei ragazzi con la sindrome di Down e autistici che recitano assieme a lui.

Paolo Ruffini ammette, in un'intervista al periodico "Chi", di aver imparato tanto da loro in questo periodo e, soprattutto, a vedere la vita con un'altra ottica e imparare a sorridere anche delle cose piccole e semplici.

"La vita non ci chiede di essere normali, la vita è un inno alla diversità: siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi. Ho riflettuto sul significato di queste parole, e mi sono reso conto che rischiamo di appiattire il concetto di normalità, che può essere invece declinato in mille forme, esattamente come il concetto di diversità."

Ruffini, nato a Livorno nel 1978, è un artista veramente versatile e poliedrico. Ha fatto molta gavetta,come conduttore e organizzatore di eventi culturali. La popolarità gli arriva nel 2005 quando partecipa al cinepanettone "Natale a Miami",bissando l'anno successivo con "Natale a New York".

Alternando la conduzione televisiva al cinema, partecipa al cast di Natale a Rio; nel 2009 è tra i protagonisti del film di Carlo Vanzina "Un'estate ai Caraibi", con Gigi Proietti. Successivamente fa parte del cast di "La prima cosa bella" di Paolo Virzì.

Nel 2010 è sul set della commedia diretta da Giambattista Avellino "C'è chi dice no", che lo vede co-protagonista al fianco di Luca Argentero e Paola Cortellesi. Successivamente è uno dei protagonisti del nuovo progetto del regista e sceneggiatore Fausto Brizzi, che vede la realizzazione di due pellicole parallele: "Maschi contro femmine" e "Femmine contro maschi."

Nel settembre 2011 conduce il programma comico "Colorado" insieme a Belén Rodríguez, Chiara Francini e Digei Angelo, venendo confermato per le successive cinque edizioni.

Nell'aprile 2012 torna alla conduzione dello show in seconda serata su Rai Due "Stracult, a casa di Marco Giusti" e presta la sua voce a Lucignolo nel film d'animazione "Pinocchio" di Enzo D'Alò. Nel 2012 pubblica il suo primo romanzo intitolato "Tutto bene".

Il 2013 invece si apre con la tournée dello spettacolo "The Full monty - il musical"con Paolo Calabresi, Gianni Fantoni,Sergio Múñiz, Jacopo Sarno e Pietro Sermonti, per la regia di Massimo Piparo e prosegue con l'esordio alla regia del suo primo film "Fuga di cervelli", uno dei film italiani più visti nel 2013, che ha incassato oltre 5 milioni e mezzo di euro ed ha dato il via alla carriera cinematografica di Frank Matano e di altri youtuber.

Da febbraio ad aprile 2014 è protagonista del musical "Cercasi Cenerentola" uno spettacolo prodotto dalla Compagnia della Rancia.

Il 9 ottobre 2014 esce nelle sale cinematografiche il film "Tutto molto bello" che lo vede impegnato sia nel ruolo di attore che in quello di regista, in compagnia di Frank Matano.

A partire dal 20 febbraio 2015 torna a condurre una versione rinnovata di "Colorado" insieme a Diana Del Bufalo.

Nello stesso anno torna ad accompagnare Lillo e Greg e Francesco Mandelli in un nuovo cinepanettone "Natale col boss", rivelatosi un successo al botteghino.

A marzo 2016 esce il libro "Il principe piccino", rivisitazione scritta da Ruffini stesso in vernacolo livornese de "Il piccolo principe"

Nel 2017 inoltre esce un nuovo libro edito da Sperling & Kupfer dal titolo "Telefona quando arrivi".

Nello stesso anno dirige "Super vacanze di Natale", film di montaggio prodotto dalla Filmauro che celebra i 35 anni dalla nascita del cinepanettone attraverso le scene più famose.