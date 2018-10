Lamezia Terme: parte teatro al cinema con “Le commedie di Eduardo”

Il 31 ottobre 1984 il mondo della commedia italiana perdeva Eduardo De Filippo.

Per ricordare uno dei più grandi maestri del teatro italiano, Chiostro Caffè letterario organizza, per il ciclo teatro al cinema, la due giorni "Le commedie di Eduardo".

L'1 e il 2 novembre saranno organizzati degli incontri – dibattiti con le proiezioni, alle ore 20.30, delle commedie "Gli esami non finiscono mai" e "Natale in Casa Cupiello".

Le commedie, tra le più note dell'autore e drammaturgo partenopeo, sono proposte, a colori, nelle versioni prodotte dalla RAI nel 1976 e nel 1977.

Un'occasione per celebrare Eduardo e soprattutto un modo del tutto innovativo per riportare il teatro in un luogo pubblico della città.

Le iniziative possono essere seguite e documentate sui social utilizzando gli hastag #AccadeAlChiostro e #ChiostroLamezia.

Programma:

1 novembre ore 20.30 | Sala Multimediale | Chiostro Caffè Letterario

INGRESSO LIBERO

"Gli esami non finiscono mai"

Commedia in un prologo e tre atti di Eduardo De Filippo – Edizione televisiva colore 1976

2 novembre ore 20.30 | Sala Multimediale | Chiostro Caffè Letterario

INGRESSO LIBERO

"Natale in casa Cupiello"

Commedia in tre atti di Eduardo De Filippo – Edizione televisiva colore 1977