Il sassofonista Sebastiano Ragusa suona a Lamezia Terme

Dopo il successo per concerto del chitarrista cosentino Paolo Viscardi, la Rassegna denominata Jazz Clandestino organizzata dal locale lametino Caputost, prosegue gli appuntamenti del martedì sera per gli amanti del jazz. Martedì 30 ottobre sarà di scena il giovane sassofonista palagonese Sebastiano Ragusa che suonerà in Duo con il pianista Giuseppe Zangaro. Il sax di Sebastiano Ragusa, uno dei maggiori talenti emergenti del jazz italiano incontra il raffinato e caleidoscopico pianismo di Giuseppe Zangaro per un live in due set e per due ore che ci accompagnerà in un viaggio in musica che parte dalla lezione dei grandi della storia del jazz e arriva fino a noi attraverso l'interpretazione, gli arrangiamenti e le improvvisazioni dei due musicisti, il tutto amalgamato dall'attento interplay che assicura sempre la buona riuscita di un concerto, ossia di quella capacità di ascolto tra i musicisti che porta la musica ,anche nei suoi passaggi più complessi, ad essere direttamente fruibile al pubblico. Un continuo omaggio alla grande tradizione del jazz, ai suoi generi - dallo swing all'hardbop in una selezione di standard e delle più belle canzoni estratte dai grandi songbooks del 900 dei maggiori compositori - da Cole Porter a Duke Ellington, da George Gershwin a Irving Berlin. Due set per apprezzare appieno lo spirito del jazz al Caputost di Lamezia Terme, a due passi dal palco, gustando un drink ma soprattutto ascoltando buon jazz dal vivo. Qui di seguito gli altri appuntamenti della Rassegna

Martedì 13 Novembre 2018

MARCO ROSSIN TRIO

Marco Rossin – Sax Fabio Guagliadi Organ/Piano Tarcisio Molinaro Percussioni

Martedì 27 Novembre 2018

RINO NAPOLI DUETS

Rino Napoli – Voice Egidio Ventura Piano

Martedì 11 Dicembre 2018

NEVER END TRIO

Sonia Angelisi Voice Lorenzo Iorio Guitar Fabio Fusilli Cajon

Martedì 2 Gennaio 2019

FLAMINIO MARINO DUETS

Flaminio Marino Trumpet Paolo Viscardi Guitar

Martedi 15 Gennaio 2019

EGIDIO VENTURA TWO

Egidio Ventura Piano Pino Mazzulla Bass

Martedi 29 Gennaio 2019

JAM SESSIONS

(A cura del Dipartimento di Musica Jazz

Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese)