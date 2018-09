Ultimi concerti di settembre per la “Scuola di Chitarra Liuto”: oggi a Decollatura e il 30 settembre a Lamezia Terme

Dopo il successo dei primi due concerti (il 9 settembre a Falerna e il 23 settembre ad Amato), la stagione concertistica della nuova "Scuola di Chitarra Liuto", quest'anno promotrice di un percorso didattico dai forti connotati pedagogici e sociali, prosegue a spron battuto con altre due esibizioni a distanza ravvicinata in cui i maestri Francesco Luca Laganà e Paolo Isabella continueranno a ripercorrere la storia della musica classica in tutte le sue declinazioni, dalla ballata medievale alla musica contemporanea, passando per il romanticismo.

Oggi, venerdì 28 settembre, alle 18, primo appuntamento a Decollatura presso la Chiesa di San Bernardo, mentre domenica 30, a partire dalle 11.45, il progetto del duo chitarristico della "Liuto" farà tappa alla Chiesa del Redentore di Lamezia Terme.

Questi i brani in scaletta per le ultime due date di settembre:

- "Trois climats", di Francis Kleynjans (Contemporaneo)

- "My Lord Willoughby's Welcome Home", di John Dowland (Ballata popolare medievale)

- "Sanzen-in", di Andrew York (Contemporaneo)

- "Variazioni su un tema favorito", di Anton Diabelli (Romanticismo)

- "Milonga", di Jorge Cardoso (Contemporaneo)

L'attività concertistica della "Scuola di Chitarra Liuto" riprenderà ad ottobre.