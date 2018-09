Pianopoli, domani la conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata con il concerto di Fabrizio Moro

Si concludono domani nel comune di Pianopoli i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata. L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Cuda invita i cittadini ad essere presenti alla conclusione dei festeggiamenti religiosi con la presentazione del cero votivo alle ore 9 di domani, domenica 23 settembre, in attesa della santa messa delle 10.30, mentre per le 18 è in programma la processione con la statua della Madonna e al termine la santa messa sul sagrato della chiesa. I festeggiamenti civili si concludono con il concerto di Fabrizio Moro, a cura della Esse Emme musica di Maurizio Senese, alle ore 22 nel campo sportivo e quindi alle 24 i fuochi pirotecnici a cura della ditta Frustaci e Parrotta.

"La Madonna ci invita ogni anno a far festa nel giorno degli antenati che hanno voluto onorare la Madre di Dio – scrive l'amministrazione Cuda -. Volendo onorare le tradizioni, anche noi per questa festa è il segno che indirizziamo il nostro cuore verso valori che superano le semplici apparenze umane. Nella nostra terra di Calabria, nonostante i cambiamenti culturali, si manifesta viva la devozione verso la Madonna e si guarda al Vangelo come la strada necessaria per recuperare il senso umano della vita. Noi proponiamo giorni di gioia e di sincera amicizia, proprio nel rispetto delle feste religiose, che vogliono indirizzarci verso una vita bella laboriosa serena. Ecco perché nel programma uniamo la parte religiosa con i festeggiamenti esterni, sono due realtà da vivere in profondità: non ci sono vere gioie se non toccano l'animo, si gioisce stando insieme".