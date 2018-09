Riparte la stagione concertistica della "Scuola di Chitarra Liuto", inaugurata ufficialmente il 9 settembre con il concerto dei maestri Francesco Luca Laganà e Paolo Isabella nella Chiesa di San Tommaso D'Aquino a Falerna.

Si tratta soltanto del primo di una serie di eventi mirati a divulgare la cultura della chitarra classica e, al contempo, avvicinare piccoli e grandi appassionati a una forma elevata di intrattenimento in grado di far acquisire autostima e disciplina in una società fortemente caratterizzata da dilaganti fenomeni di bullismo e dalla dipendenza dai supporti tecnologici, cui la musica può fornire una valida alternativa ponendo le giuste basi per un sano percorso di crescita artistica e, soprattutto, individuale.

Vita reale, non virtuale: è proprio questo il principale obiettivo della nuova "Scuola di chitarra Liuto" per formazione orchestra di bimbi a cura del M° Francesco Luca Laganà, che proseguirà le sue attività dal vivo domenica 23 settembre con un nuovo concerto ad Amato, presso la Chiesa Beata Vergine Immacolata, a partire dalle 11.45.

Protagonisti, ancora una volta, gli stessi Laganà e Isabella, alle prese con un repertorio che dalla ballata medievale condurrà alla musica contemporanea passando per il romanticismo.

Contatti:

"Scuola di Chitarra Liuto", via Lissania 16, Lamezia Terme

Profilo Facebook: https://www.facebook.com/scuoladimusica.liuto.5

Segreteria: 331-3231304 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle19:00)