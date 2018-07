Grande successo per l’apertura della Summer Arena a Soverato: in migliaia ad ascoltare Nek, Renga e Pezzali

Un inizio col botto, quello che ieri sera si è tenuto al campo Marino di Soverato, dove a dare il via alla programmazione dei concerti della Summer Arena 2018, è stato il trio formato da Max Pezzali, Francesco Renga e Nek. Fortemente voluto dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce l'area e la sua programmazione, il concerto è stata una festa musicale di oltre tre ore durante le quali i tre artisti hanno sciorinato le loro hit più famose, riunendo sotto il palco migliaia di spettatori, tra rispettivi fan e non solo. Sapientemente alternati, calibrando i momenti più rock alle amatissime melodie più romantiche, i tanti brani in scaletta – una quarantina in tutto -, hanno scandito un veloce svolgimento della serata, con Renga e Nek, i piacioni del trio, a coinvolgere il pubblico – che non aspettava altro -, e travolgere il più riservato Pezzali, compiaciuto della carica di energia, contagiosa, degli altri. Con "Duri da battere", il brano che li ha messi tutti e tre insieme, passando per "Cambio direzione" di Renga, "Se non avessi te" di Nek e "Gli anni" degli 883 di Pezzali, il concerto, introdotto da Rossella Galati, ha preso il via abituando all'alternanza di autori e brani in insoliti duetti o trii. Dal repertorio di Renga non sono mancati "Meravigliosa", "A un isolato da te", "Il mio giorno più bello nel mondo", "Guardami amore", "Era una vita che ti stavo aspettando", "Angelo", "La tua bellezza"; da quello di Nek "Unici", "Sei solo tu", "Sei grande", "Almeno stavolta", "Se una regola c'è" e "Lascia che io sia"; di Pezzali e dell'esperienza con gli 883, poi, ci sono state "Nessun rimpianto", "Sei fantastica", "Hanno ucciso l'Uomo ragno", "L'universo tranne noi", "Sei un mito", "La regola dell'amico", "Sempre noi". Spazio c'è stato anche per medley acustici e meno, con "Raccontami", "Dimmi cos'è", "Una canzone d'amore", "Ci sarai", "Ci sei tu", "Eccoti", e cover doc come "Se telefonando". Il gran finale è stato per gli encore "Laura non c'è" e "Fatti avanti amore" di Nek, "Vivendo adesso" e "Nuova luce" di Renga e "Come mai", "Nord Sud Ovest Est" e "Tieni il tempo" degli 883. Archiviato con entusiasmo il primo appuntamento, la Summer Arena si appresta ora a ospitare il suo secondo concerto, quello di giovedì sera, quando sul palco salirà Gianni Morandi con il suo "d'amore d'autore" tour.

