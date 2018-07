Mentre fervono i preparativi per l'apertura della programmazione 2018 della Summer Arena, che si terrà il 16 luglio alle ore 21.00, con l'atteso concerto del trio formato da Max Pezzali, Francesco Renga e Nek, la struttura gestita dalla Esse Emme Musica che cura anche il palinsesto degli eventi, si appresta a ospitare un altro big della musica italiana. Parliamo di Gianni Morandi che si esibirà alla Summer Arena di Soverato tre giorni dopo l'apertura, il 19 luglio. Quella di Soverato è una nuova tappa di Gianni Morandi Tour 2018 d'amore d'autore, la leg estiva del tour già di grande successo nei principali palasport italiani.

Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live. Attualmente è in rotazione radiofonica "Ultraleggero", il brano scritto da Ivano Fossati, tra i più grandi autori della musica italiana, che ha scelto di regalare le sue parole a Gianni Morandi nel segno della stima e dell'amicizia che li lega, componendo per lui una delle canzoni più romantiche e significative dell'album. Terzo estratto da "d'amore d'autore", il nuovo singolo segue il successo di "Dobbiamo fare luce" e "Una vita che ti sogno". Il testo della canzone è un inno all'amore e alle donne: parla di quanto sia meraviglioso farle sognare e farle sentire uniche, descrivendo le sensazioni che si provano quando arriva l'amore, quel sentimento che colpisce sempre in maniera inaspettata. Con Morandi, sul palco ci saranno: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.