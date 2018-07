Soverato (Cz), al "Room 21" continua la musica dal vivo

Al Room 21 Speakeasy di Soverato continuano gli appuntamenti con la musica dal vivo. Il calendario è variegato ed interessante, si va dalla musica brasiliana al country blues, dalla musica italiana al twist, dal soul al groove, dal funk all'R&B. Diversi gli eventi di questo mese tra concerti di musicisti affermati e di respiro internazionale ed esibizioni di artisti emergenti del panorama musicale calabrese e non solo. Il tutto in quello che ormai è uno dei Club più importanti della Calabria, un luogo che offre musica live per accompagnare le sere dell'Estate 2018.

Il giovedì sera gli appuntamenti musicali rientrano in GATEWAY TO SUMMER, rassegna Jazz, Soul, Funk e Blues, direttore artistico Egidio Ventura.

Il venerdì sera i live rientrano in FRIDAY LIVE MUSIC 2018, contenitore in cui è protagonista la musica dal vivo, toccando diversi generi musicali, passando per interessanti contaminazioni che prendono spunto anche dal jazz.

Il primo appuntamento sarà giovedì 5 Luglio con la TILLBAND che si esibirà prima in una street parade per le vie di Soverato e poi in concerto. La band, formata da Tilly Giovanni Garcea (Euphonium), Giovanni Pullano (Chitarra), Jacopo Puleo (Basso Tuba), Thomas Levato (Rullante), Eduardo Fotino (Cassa), con la partecipazione straordinaria del maestro Flavio Nicotera (Clarinetto), nasce dalla fusione dei cinque componenti e dall'esperienza accumulata nei complessi bandistici tradizionali nel territorio che spaziano dalla classica tarantella al rock, dal jazz alla musica leggera, arrivando ad un risultato sonoro che prende spunto dai vecchi classici della canzone italiana ed estera e dal repertorio marciabile delle bande da giro rivisitato in chiave dixieland.

Il secondo appuntamento del mese sarà venerdì 6 Luglio con GOTA DO MAR, progetto che nasce dall'incontro tra Serena Lionetto, giovane vocalist e cantautrice siciliana, Emilio Francesco Amendola, giovane chitarrista, compositore e sound designer cosentino ed Alessio Sisca, giovane batterista e percussionista. I tre musicisti, appassionati di jazz e musica brasiliana, accompagneranno il pubblico alla scoperta del repertorio brasiliano, proponendo una selezione di brani e presentandoli attraverso l'elegante veste del trio voce-chitarra-percussioni.

Giovedì 12 Luglio un evento speciale con un ospite d'eccezione in occasione del primo compleanno del Room 21 Speakeasy: GIGI MISEFERI in "Dopo la MEZZANOTTE...guarda che l'UNA". Un "Live" di intramontabili Successi Italiani ed Internazionali. Dalla Musica Italiana Anni '60/'70'/'80/'90 da Cantare e Ballare tutti insieme, fino ai travolgenti "Successi Latini Americani". Ad accompagnare Gigi Miseferi, attore, comico, autore e regista reggino, Francesco Pappaletto al Pianoforte/Tastiere e Tonino Palamara alla Batteria.

Venerdì 13 Luglio ad esibirsi sarà la formazione JAMBALAYA TRIO COUNTRY BLUES, composta da Walter Brancatisano (chitarra e voce), Pino Delfino (contrabbasso) e Tonino Palamara (batteria), tutti musicisti di livello che vantano collaborazioni varie e di rilievo nel panorama musicale calabrese. Come avviene per l'omonima ricetta della Louisiana, i Jambalaya propongono in un piatto unico i sapori e le sensazioni del sud-est statunitense: una base di country, con aggiunta di abbondante blues, rockabilly quanto basta e una spolverata di swing.

Si prosegue giovedì 19 Luglio con D'AUTORE, trio composto da Sasà Calabrese (chitarra e voce), Tarcisio Molinaro (percussioni) e Fabio Guagliardi (pianoforte). Un viaggio nella storia della musica italiana, nel movimento "autorale" che ha coinvolto tutto il Paese sul finire degli anni sessanta. Testi impegnati, poetici che raccontano la storia dell'uomo nella sua evoluzione personale, trattando i sentimenti, le paure, gli amori, le lotte verso la libertà. Paolo Conte, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Vinicio Capossela, questi i nomi che compongono una scaletta che ci porterà nella storia del cantautorato italiano.

Venerdì 20 Luglio appuntamento con la musica nu-soul dei WHITEY BROWNIE, trio nato nel 2014 e proveniente dal Lazio, composto da Micol Touadi (voce), Alessandro Pollio (tastiere e synth) e Alessandro Trani (batteria e pad elettronico). Il loro sound unisce Jazz, Hip Hop, Funk e Soul uscendo dai soliti canoni tradizionali e mescolando la cultura musicale europea con quella afroamericana. Il risultato è un unico e morbido sound, elegante e personale, che vede nella dimensione live la sua più degna rappresentazione. Il trio ha già pubblicato due singoli, "LightHouse" e "Vento", uscite che hanno permesso ai giovani musicisti di entrare in contatto con l'etichetta REST iN PRESS con cui hanno registrato nell'Aprile del 2018 il loro primo EP ufficiale. È in uscita il videoclip del nuovo singolo "Never".

Giovedì 26 Luglio si esibiranno i TWIST CONTEST: Tony Perri (Voice & Guitar), Dario D