Catanzaro, annullato concerto dei Los Locos al Centro Convenienza Arredi

Il concerto dei Los Locos previsto per oggi, sabato 30 giugno, presso il Centro Convenienza Arredi di Catanzaro è stato annullato per motivi burocratici.

"Inutile dire quanto il nostro rammarico sia grande. Avremmo voluto passare una giornata di festa e di allegria, festeggiando assieme ai nostri Clienti che da anni ci sostengono, il settimo anno di attività del punto vendita catanzarese ma, in questo caso, la fredda burocrazia ha avuto la meglio. Oggi è andata così. Ma, nonostante tutto, il sorriso vince sempre. Ci scusiamo ancora per il disagio ma ci aggiorneremo presto per regalarvi ancora tanti sorrisi".