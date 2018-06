Pentone (Cz), Otello Profazio il 21 giugno alla II Edizione della Festa della Musica

Al solstizio d'estate e con la straordinaria presenza del cantautore calabrese Otello Profazio, si da inizio il 21 giugno a Pentone alla stagione estiva comunale.

Si apre con la II Edizione della Festa della Musica, a partire dalle ore 19, nella piazza principale del paese presilano.

Organizzata unitamente alla Proloco cittadina, ai commercianti di Pentone ed alla Parrocchia "San Nicola di Bari", questa manifestazione nazionale, ideata diversi anni fa dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, ha lo scopo di fare vivere la Gioia sociale attraverso la Musica in simultanea per un giorno, sull'intero territorio nazionale.

Oltre 640 piazze, periferie, teatri, centri storici, borghi - ed ogni possibile altro luogo che la mente possa immaginare fruibile la musica - saranno allietati da artisti e musicisti, di tutti i generi, quali veicolo di Pace e Cultura.

Già dallo scorso anno questa importante manifestazione collettiva e' approdata a Pentone, per merito dell'intuizione dell'Amministrazione comunale, il cui obiettivo e' contribuire quanto più possibile a migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

La serata sarà presentata da Maria Grazia Serafini Lamanna, socia della Proloco, e Giuditta Mattace, assessore alla Cultura e Turismo, ed avrà come ospite d'onore il cantore folk calabrese Otello Profazio.

Importanti e numerosi saranno gli artisti che hanno accordato la partecipazione e spazieranno dal genere rock, alla tarantella, al melodico ed al rap: Eugenio Marino, Caterina Oliverio, Amerigo Marino, il gruppo rapper Overdose Stirpe, Marisol Pia Santoro, Tommaso Mancini, Giovanni Rotella, il Maestro Liutaio Salvatore Braccio, Lino Santoro, Antonio Pugliese, Frank Greco e Francesco Massaro Zin col Gruppo di Zumba di Pentone.

L'Amministrazione comunale ed i partners dell'evento esprimono particolare soddisfazione per l'adesione alla manifestazione dei tanti e celebri artisti calabresi già da molti anni impegnati nella diffusione della musica quale strumento culturale.

Il format del Ministero, che per quest'anno ha come sottotitolo "Inno alla Gioia", grazie all'apporto di molta gente di buona volontà, prenderà il via domani con oltre 8000 artisti che si esibiranno sull'intero territorio nazionale e Pentone, onorata di avere delle eccellenze tutte calabresi, non poteva mancare di contribuire a questa bella iniziativa.