Musica, Summer Arena di Soverato (Cz): si parte il 16 luglio con il trio formato da Max Pezzali, Francesco Renga e Nek

Toccherà al trio formato da Francesco Renga, Max Pezzali e Nek, aprire la programmazione 2018 della Summer Arena, la struttura ideata e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese a Soverato, allestita come di consueto al campo Marino, sul lungomare. Il concerto sarà il 16 luglio, in esclusiva regionale unica tappa calabrese del tour estivo dei tre artisti.

Forti del successo ottenuto nella passata stagione nei palasport di tutta Italia, Nek Pezzali e Renga hanno deciso di proseguire la loro avventura insieme.

Sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno, con tutte le hit dei rispettivi repertori che sono state raccolte anche in "Max Nek Renga, il Disco" (F& P Group / Warner Music), l'album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP. Durante il tour, Max, Nek e Renga sono accompagnati sul palco da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

I biglietti per la data di Soverato sono disponibili in prevendita online e nelle prevendite abituali attraverso i circuiti Ticket One e Ticket Service Calabria.