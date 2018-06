Ai nastri di partenza la nuova edizione di "Ondarock"

Ai nastri di partenza "ONDAROCK 2018" la manifestazione organizzata dall'associazione La Rete di Squillace giunta alla 5° edizione.

ONDAROCK, afferma Rita Lami presidente dell'associazione, nasce dall'idea del direttore artistico nonchè nostro socio Davide Mercurio di dare spazio ai giovani musicisti, organizzando una gara musicale riservata alle rock band emergenti e che suonano brani inediti, con in palio premi per i primi tre classificati: un assegno di € 500 da utilizzare per la loro attività musicale, al gruppo che arriverà secondo andrà il buono offerto da Solimeo Strumenti Musicali, mentre la band terza classificata sarà inserita nella programmazione invernale dei liveact delle "Off Officine Musicali" di Catanzaro; è previsto anche il premio speciale della critiva targa "Radio Squillace".

Per l'edizione 2018 ci si avvarrà, oltre che dal patrocinio e del supporto dell'ammnistrazione Comunale di Squillace, anche della partnership degli organizzatori del "RockAuser di Albi" storico rock festival, dell'associazione "Attivamente Coinvolte onlus" della scuola di danza "Ama Danzando Asd" e si è realizzato una programmazione più ampia che coniugherà la cultura musicale rock, nelle varie sfaccettature, ai siti storici squillacesi.

La prima tappa di "Ondarock 2018" sarà il 17 giugno alle 21,00 all'interno del castello di Squillace con la proiezione del film "The Doors" di Oliver Stone, dedicato a uno dei gruppi rock che più hanno inciso nella rivoluzione culturale della fine degli anni 60 e alla vita di Jim Morrison il loro leader grande poeta.

Il 1° luglio in collaborazione con l'associazine "Attivamente Coinvolte onlus" una serata di riflessione sul femminicidio e la violenza di genere.

La semifinale del contest si svolgerà il 29 luglio sempre all'interno del castello di Squillace, fra i gruppi iscritti al contest la giuria tecnica sceglierà le tre band che accederenno alla finale;

Quarto appuntamento e serata clou di "Ondarock 2018" sarà il 07 agosto con la finale del contest che si svolgerà nella nuova location del piazzale di via del Mare a Squillace lido, la serta musicale sarà corollata dalla fiera dell'artigianato, dell'handmade, dai produttori enogastrnomici oltre che dagli stand gastronomici; ospiti musicali saranno i "Soviet Soviet" storica band della scena indie rock italiana ma apprezzata grazie ai tanti concerti anche a livello internazionale.

I ragazzi della scuola di ballo "AMA Danzando asd" saranno i protagonisti il 02 settembre all'interno del castello di Squillace con le loro coreografie su musiche rock.

Questo sarà l'ultimo appuntamento all'aperto di "Ondarock 2018", la cui programmazione proseguirà nei mesi di Ottobre e Novembre con momenti didattici: il 15 ottobre nella sala conferenza della "Casa delle Culture" di Squillace è prevista una MasterClass dedicata ai chitarristi tenuta dal M° Ciro Manna, mentre a cavallo tra ottobre e novembre sono stati organizzati dei laboratori di liuteria dedicati ai ragazzi.

Un notevole impegno quello profuso dall'associazione La Rete ma conclude la presidente Rita Lami necessario per far diventare "Ondarock" una manifestazione che possa attirare gli appassionati di musica e di rock in particolare da tutta la regione incrementando cosi la visibilità di Squillace e le presenze turistiche.