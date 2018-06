I The Last Phoenix alle finali di Sanremo Rock

The Last Phoenix è un progetto che nasce nel 2016 da un'idea di tre amici, Luigi Maletta (basso e voce) di Bianchi, Antongiulio Iaconesso (Batteria) e Domenico Iaconesso (chitarra) di Soveria Mannelli.

La passione per il rock, il punk e la musica in generale portano i tre a comporre pezzi inediti ispirati al rock americano e inglese con influenza di gruppi come: AC/DC, Deep Purple, The Clash, e molti altri.

I riff di chitarra vengono accompagnati dalla struttura ritmica di batteria e basso che insieme si fondono per dare vita ad una carica di adrenalina che solo il vero rock può dare.

Nel 2017, dopo solo un anno, The Last Phoenix partecipa al contest indetto dalla rivista "Classic Rock Italia" piazzandosi secondi su venti gruppi in tutta Italia, senza nessuna etichetta d'appoggio o agenzia pubblicitaria. Il secondo posto al contest vale una recensione sulla rivista e diversi passaggi in radio Classic Rock.



Nel 2018 partecipano al casting regionale di "Sanremo Rock".

Nel live del casting, dove vengono molto apprezzati dalla giuria per il loro sound e l'originalità, gli viene dato l'accesso alle fasi finali che si svolgeranno nel Teatro Ariston di Sanremo dal 5 all'8 giugno, dove i The Last Phoenix faranno ascoltare due brani inediti, Rain e The Source, ascoltabili sulla pagine Facebook o su Soundcloud ai seguenti link:

https://www.facebook.com/The-Last-Phoenix-194016691089569/

https://soundcloud.com/user-35652533