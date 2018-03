Settingiano (Cz), domenica 1 aprile lo spettacolo "A farsa e Pasqua"

Domenica 1 Aprile 2018 alle ore 18.00 sulla Pulcravia, ore 19.00 in Piazza F.lli Brondolilli la Compagnia Teatrale "I Settingianisi" presentano "A Farsa e Pasqua" opera buffa itinerante di autore anonimo. E' una rappresentazione allegorica che risale ai primi anni del 900 nella quale le varie figure rappresentanti i mestieri più usuali dell'epoca si incontrano nella piazza del paese per barattare le loro mercanzie. Si svolge durante il periodo pasquale che coincide con l'inizio della primavera, con il rifiorire della natura e conseguentemente con le varie attività dell'uomo. Tra i vari personaggi spicca il pecoraio, figura litigiosa ed arrogante che è causa di diversi litigi con i mercanti che si rivolgono all'autorità costituita, rappresentata dal capitano, per risolvere le loro controversie. Il capitano è una figura bonaria che dà ragione a tutti e, seguendo la sua personale filosofia del "vogliamoci bene", riappacifica gli animi e invita tutti all'allegria davanti ad una tavola imbandita.

PERSONAGGI ED INTERPRETI

Trumbante: Gianvito Rotella

Soldato: Pasquale Cotroneo

Capitano: Rosario Corigliano

Pasqua: Fabio Felicetta

Primavera: Mario Montoro

Pignataro: Giovanni Falvo

Pecuraru: Totò Mauro

Sardaru: Vincenzo Iuliano(Milli)

Chianchiere: Claudio Cavigliano

Mulinaro: Damiano Vergata

Tavernara: Alberto Puccio

Lavandara: Giuseppe Teodoro

Zarafina: Giuseppe Gidaro

Musici: Nocita Franco(Organetto), Gianluca Scirocco(Tamburello),

Trucco e Parrucco: Teresa Esposito

Regia: Mario Felicetta