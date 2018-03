“Summer Arena 2018”, il programma degli eventi si arricchisce con Fabrizio Moro in concerto il 24 agosto

Anche Fabrizio Moro andrà a fare parte degli artisti protagonisti del programma 2018 della Summer Arena. La struttura gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese proporrà infatti anche quest'anno a Soverato una serie di imperdibili appuntamenti: dopo i concerti, già ufficializzati, di Riki, Gianni Morandi, e Francesco De Gregori, si aggiunge adesso quello di Fabrizio Moro, del 24 agosto.

Dopo la vittoria al 68° Festival di Sanremo con il brano "Non mi avete fatto niente" insieme a Ermal Meta, e l'annuncio del grande concerto che il 16 giugno lo vedrà protagonista allo Stadio Olimpico di Roma, Fabrizio Moro ha annunciato le date del tour che lo vedrà in tutta Italia a partire da luglio, e che lo porterà anche in Calabria, a Soverato appunto.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all'attivo, oltre al nuovo progetto "Parole rumori e anni", 8 album in studio. Il brano che gli ha permesso di conquistare l'edizione 2018 del Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta, "Non mi avete fatto niente", il brano è stato certificato oro dopo solo due settimane dalla data di uscita. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

Come per gli altri concerti, anche per quello alla Summer Arena sono cominciate le prevendite, nei punti vendita abituali e online attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.