Venerdì 23 marzo 2018 alle h 17,30 presso la sala concerti di palazzo De Nobili avrà luogo un recital del pianista Alessandro Simoni organizzato dagli Amici della Musica di Catanzaro aderenti a AMA Calabria e realizzato con il sostegno del MiBACT e dell' assessorato regionale alla Cultura.

Alessandro Simoni è nato ad Alatri (FR) il 07/10/1996 . Ha frequentato il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, sotto la guida del M° Gilda Buttà, conseguendo (in data 7 luglio 2016) il diploma in pianoforte con votazione di 10/10 con lode e menzione d'onore. Attualmente frequenta l'Accademia Pianistica delle Marche, sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella. Ha partecipato a Masterclass e corsi estivi tenuti da Michele Marvulli, Roberto Cappello, Riccardo Risaliti, Fausto Di Cesare ecc.

Ha partecipato a numerose competizioni nazionali ed internazionali ottenendo il Primo Premio ai Concorsi Pianistici La Palma d'Oro II edizione, Lia Tortora XII edizione, Rotary Club Teramo Est XXII edizione, Concentus Roma II edizione.

Intensa la sua attività concertistica realizzata per le principali associazioni musicali italiane.

Il programma, estremamente impegnativo sul piano tecnico e musicale, comprende di Ludwig van Beethoven la Sonata in Re Maggiore op.10 n.3, di Felix Bartholdy Mendelssohn le Variations sérieuses op.54, di Franz Liszt lo Studio d'esecuzione trascendentale n.12 Chasse-neige (scaccianeve), in Si bemolle minore, di Federic Chopin lo Scherzo n. 3 in Do diesis minore op.39 e gli studi op. 10 n.ri 10 e 12, e di Igor Strawinsky Trois Mouvements de Petrouchka.