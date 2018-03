Una serata dedicata al grande bluesman Eric Clapton al jazz club room 21 di Soverato (Cz)

Giovedì 15 Marzo 2018 alle ore 22:00 ospite presso il Jazz Club Room 21 di Soverato per la rassegna musicale "JAZZ TIME"il trio NOIR COL play Eric Clapton, composto da Alessandro Gallo alla voce ed alla chitarra, Teddy Curtial basso ed alla chitarra e Marcostefano Galloalla voce.

I Noir Col nascono nel 2008 nella provincia di Cosenza da un'idea di Alessandro e Marcostefano Gallo, rispettivamente compositore e autore della band.

Alessandro Gallo, chitarrista e compositore, è laureato in Discipline economiche e sociali. Ha intrapreso lo studio della chitarra nel 2000, consolidando la propria formazione musicale presso il Saint Louis College of Music di Roma.

Teddy Curti è un bassista e chitarrista di Fuscaldo, provincia di Cosenza.

Marcostefano Gallo, cantante e autore, è laureato in Storia dell'arte ed ha pubblicato i romanzi "L'arte di uccidere", "L'infinito per me", "La vendetta ha il mio stesso nome" e "Circo Dovrosky".

I primi passi vedono i Noir Col esibirsi in trio acustico per tutta la Calabria, successivamente tra il 2009 ed il 2010 si concentrano sulle proprie canzoni, incidendo diversi brani in studio: nel 2010 nasce così il singolo "Virare verso sud", edito da Pirames International e nel 2011 arriva l'Ep "Amore in corsivo", sempre edito dalla stessa casa discografica. Dopo anni pieni di concerti, nel 2016 esce il cd "Virare verso sud", 11 pezzi con il meglio della produzione Noir Col. "Virare verso sud" è un viaggio musicale nel calore e nella magia del sud, il mondo visto attraverso le parole e la musica dei Noir Col. Dal calore della bossa nova (Il Brasile è una delle icone del Sud del mondo) di "Questa notte", al funk-jazz de "La mia ora", passando per il blues (la musica popolare degli schiavi africani deportati negli Stati Uniti) di "E non piove più" e "Blues d'appartamento", fino ad arrivare al pezzo che dà il nome all'album "Virare verso sud", testamento di echi lontani di un meridione fatto di colore, da non dimenticare e tramandare, ma che al contempo si evolve e non rifiuta il presente. Sempre nel 2016, i Noir Col partecipano in veste di coach nel talent "The best music team", risultando vincitori alla fine della rassegna. Successivamente, i Noir Col presentano l'album "Virare verso sud" presso il Salone Internazionale del libro di Torino e danno inizio al loro tour europeo a Darmstadt, in Germania. Il 30 giugno 2017 esce il videoclip del singolo "Virare verso sud", girato da Giacomo Triglia (Ligabue, Brunori sas, Francesca Michielin, ecc.). In seguito, continua il loro tour europeo con un concerto al "Dom Polonii" di Cracovia ed a febbraio 2018 suonano a Berlino.

Contemporaneamente, i Noir Col portano nei live club un nuovo progetto che rappresenta un omaggio ad uno dei più grandi bluesman di tutti i tempi: Eric Clapton.

L'ingresso al concerto è gratuito, è gradita la prenotazione.

La rassegna "Jazz Time" proseguirà il 22 Marzo presso il Jazz Club Room 21 con 4Two – Bass & Voice Duet, composto da Alessandra Chiarello alla voce e Mario D'Ambrosio al basso.