Centinaia di persone al Centro Commerciale Due Mari per il firmacopie di Fabrizio Moro

Una marea di gente ha accolto venerdì 23 febbraio Fabrizio Moro al Centro Commerciale Due Mari. Un pomeriggio all'insegna di scatti, sorrisi e baci per tutti i fan che hanno avuto l'occasione di incontrare il vincitore del 68° Festival di Sanremo proprio a pochi giorni dal trionfo sul palco dell'Ariston con il brano "Non mi avete fatto niente" cantato insieme ad Ermal Meta.

Un evento organizzato dal Centro Commerciale Due Mari che ogni anno propone sul suo palco i personaggi più in voga del momento dando la possibilità ai suoi avventori di incontrare gratuitamente i loro idoli. E sono venuti veramente da ogni parte della Calabria i tantissimi fan che non hanno voluto perdersi l'occasione e che per tutto il tempo hanno intonato i successi del cantautore che, tra l'altro, ha proprio origini calabresi.

"Una vittoria a cui non pensavamo ma che ci ha riempito di gioia soprattutto perché ci ha dato la possibilità di portare al grande pubblico un messaggio di pace importante, – ha dichiarato Moro nel suo intervento per salutare tutti gli ammiratori che per ore lo hanno aspettato al Centro Commerciale Due Mari – era questo il nostro intento e siamo felici di esserci riusciti".

L'attesa dei tanti che fin dalla mattina hanno affollato la galleria del Centro per assicurarsi le prime file è stata poi ampiamente ripagata dall'affetto e dalla disponibilità con i quali il cantautore romano si è dedicato ad ognuno di loro. Dopo essere stato accolto dal tripudio generale, infatti, Moro si è lasciato immortalare dagli scatti fotografici e ha firmato tutti i cd di "Parole, Rumori e Anni", l'ultimo album, pubblicato proprio alla vigilia della vittoria alla kermesse sanremese, che ripercorre dieci anni di carriera del cantautore.

"È veramente un orgoglio ospitare quest'oggi uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, non solo per la sua bravura ma anche per il significato profondo dei suoi testi – con queste parole il management del Centro Commerciale Due Mari ha espresso la sua soddisfazione. Da sempre – è stato dichiarato - ci proponiamo di offrire eventi che aggreghino e divertano ma allo stesso tempo siano in grado di veicolare, soprattutto alle nuove generazioni, messaggi importanti". Un ringraziamento sentito è stato espresso anche nei riguardi del servizio di sicurezza e delle forze dell'ordine il cui lavoro ha consentito lo svolgimento sereno e sicuro di tutto l'evento.