Ecco la prima dello “Spettacolo dell'Opera dei Pupi e delle Pupe Antimafia” dedicato a Lea Garofalo

E' prevista per il prossimo mese di agosto la prima dello "Spettacolo dell'Opera dei Pupi e delle Pupe Antimafia" dedicato a Lea Garofalo, vittima della 'ndrangheta la cui storia ha tanto colpito l'immaginario collettivo, dal puparo Angelo Sicilia e della cantastorie Francesca Presti'a. L'idea dello spettacolo su Lea Garofalo nasce dall'incontro di due artisti come il puparo palermitano padre dei pupi antimafia e la prima donna cantastorie calabrese nonche' autrice della "Ballata di Lea" e di altri brani dedicati alle vittime di mafia. Lo spettacolo, scritto a quattro mani da Sicilia e Francesca Presti'a, coniuga la grande tradizione dei pupi siciliani con l'arte dei cantastorie meridionali. Sicilia e Prestia, che parallelamente hanno gia' avviato un percorso di rinnovamento dei propri repertori con la nascita dell'opera dei pupi antimafia (Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Peppino di Cinisi contro la mafia ed altri) e delle ballate ispirate alla realta' odierna ed a varie problematiche sociali e civili ( "Tantu nui simu 'e cchiu'!" in memoria di Rita Atria, Maria Concetta Cacciola, Ilaria Alpi, Rossella Casini, Francesca Morvillo; la ninna nanna "Lu bene re la mamma", dedicata a Giuseppina Pesce) hanno unito le loro arti per narrare, con gli strumenti del teatro di figura e del "canto e cuntu", la drammatica storia di Lea Garofalo. Lo spettacolo vede in scena i due artisti affiancati sul palco dai pupi antimafia animati dalla Marionettistica Popolare Siciliana di Palermo e recitati da Sicilia e Presti'a. Le musiche che corredano la rappresentazione sono composte ed eseguite dal vivo da Francesca Presti'a con la sua voce e gli strumenti musicali che ormai tradizionalmente fanno parte del suo corredo artistico (chitarrina battente, flauto traverso, tammorra, glockenspiel).

Giovedì, 02 Luglio 2020