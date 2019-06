Cotronei (Kr), oltre 40 artisti per la Festa Europea della Musica

"Turismi, quelli dei grandi eventi, possono catalizzare l'attenzione e rappresentare un efficace veicolo di promozione per il patrimonio identitario ed i marcatori identitari distintivi del territorio". È quanto dichiara il sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro, esprimendo "soddisfazione per la forte e convinta adesione ed il successo di pubblico fatta registrare dalla due giorni dedicata alla Festa Europea della Musica che, nei giorni scorsi, ha portato nella Città dell'Idroelettrico artisti e talenti provenienti da tutta la Calabria".

Piazza Municipio e Palazzo Verga hanno fatto da palcoscenico all'evento che ha confermato per il 2019 Cotronei tra le oltre 600 località aderenti al progetto promosso dall'Associazione Italiana Promozione Festa della Musica e che gode del Patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Siae, della RAI e di tante altre prestigiose istituzioni.

Sono oltre 40 gli artisti che si sono esibiti nel corso della manifestazione che sostenuta dall'Amministrazione Comunale è stata curata dal promoter Giuseppe Pipicelli a cui va un particolare ringraziamento ed un significativo apprezzamento per le iniziative che mette in campo) e promossa in collaborazione con il gruppo SADEL, l'Associazione Steven TYLER e la Dimora storica di Palazzo Verga.

Da Valentina OLIVERIO a Daiana SILVESTRI, da Benedetta SOTTILE a Matt VENTURA, da Vittorio ROCCA a Gerardo OLIVERIO, da Giuseppe BENINCASA a Maria CASTIGLIONE, da Stefano FABIANO a Luca CLAUSI, da Carmen VERTERAMO a Pino SCORDAMAGLIA, da Gianluca e Santina TALLARICO a Sharon AJELLO. – Sono, questi, i giovani talenti provenienti dalla provincia crotonese che sono saliti sul prestigioso palco.

L'occasione della Festa Europea della Musica è stata anche l'occasione per premiare l'impegno ed il progetto della docente della Scuola Primaria Maria FLAGELLI per l'allestimento del coro da record di 253 bambini che si erano esibiti durate le festività di Natale.

PREMIO S.VERGA PER LA MUSICA. Impreziosito dalla performance a 4 mani dei pianisti de LA VITA È BELLA, Marika MAZZONELLO e Filippo GARRUBA e dalla presenza dei cugini italiani della star mondiale Steven TYLER. Realizzato dal Maestro orafo Roberta MAZZUCA il riconoscimento è stato assegnato agli artisti calabresi Domenico STUMPO (compositore), Francesca LORIA (musicista e cantante), Dorotea LI CAUSI (cantautrice ammessa alle fasi finali nazionali di Sanremo Rock & Trend e vincitrice del Premio Speciale della Giuria).