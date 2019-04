Cotronei (Kr), domani lo spettacolo "Papà a tutti costi"

13esima edizione della stagione teatrale/Proseguono gli appuntamenti. Domani, SABATO 13, sarà la volta dello spettacolo PAPÀ A TUTTI I COSTI, con l'adattamento del testo e la regia a cura di Franco SACCO. Alle ORE 21 andranno in scena gli amici della compagnia IL SORRISO di ISOLA CAPO RIZZUTO. Saliranno sul palco del teatro comunale per il quarto appuntamento Franco SACCO (Antonio), Rossella CARVELLI (Marina), Roberto FERRARA (Emilio), Salvatore SCICCHITANO (dott. Coppola), Valeria PROCOPIO (Fiorella), Antonio BOVA (la nonna) e William CIMITILE CORTESE (Fabrizio). È ancora possibile acquistare i biglietti presso l'edicola il KUBO.

È quanto fa sapere l'assessore allo spettacolo Vincenzo GIRIMONTE esprimendo soddisfazione, anche a nome del Sindaco Nicola BELCASTRO, per le presenze e gli apprezzamenti con cui il pubblico ha accolto questa importante iniziativa culturale.

Oltre al talento portato in scena dalle compagnie calabresi hanno impreziosito i primi appuntamenti attori di fama nazionale: da Carlo FRISI che ha presentato il suo FALSI D'AUTORE al comico partenopeo Francesco PAOLANTONI che si è esibito insieme a Stefano SARCINELLI nello spettacolo ANCORA. A PAOLANTONI è stato anche consegnato il PREMIO NAZIONALE DI CABARET Città di Cotronei. Uno straordinario successo di pubblico ha registrato la compagnia KRIMISA di CIRÒ MARINA con lo spettacolo in vernacolo O L'UNU O L'ALTRU.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI della rassegna patrocinata dall'Amministrazione Comunale e ideata e promossa da Giuseppe PIPICELLI. SABATO 27 APRILE si esibiranno in un concerto per pianoforte a 4 mani i maestri Marika MAZZONELLO e Filippo GARRUBA rendendo omaggio alle musiche del film LA VITA È BELLA. L'ultimo appuntamento è previsto per SABATO 18 MAGGIO con la compagnia APOLLO ALEO in SIGNORE SI NASCE. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ORE 21.

Rimane attiva l'iniziativa A TEATRO CON I MIEI rivolta ai bambini delle quinte classi della scuola primaria. Per loro è prevista la partecipazione gratuita, accompagnati da almeno un genitore, a una o più rappresentazioni teatrali.