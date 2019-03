Il 25 marzo a Crotone il concerto "L'ombra del Mediterraneo"

Inserito nel programma del XIX Festival dell'Aurora e organizzato da Fondazione Odyssea e Fabbrica delle Arti in collaborazione con MB Concerti, un evento unico, per poter ascoltare le più famose canzoni scritte da E.A. Mario. Appuntamento Lunedì 25 Marzo alle 21.00, presso il Cinema Teatro Apollo di Crotone. Con la regia del concerto è di Ernesto Lama e vedrà la partecipazione di Salvatore Cardone, Elisabetta D'Acunzo, Francesco Rivieccio ed Emanuela Tondina, accompagnati dal gruppo musicale formato alla chitarra da Aniello Palomba al contrabbasso da Emiliano Berti, alla batteria da Riccardo Schmitt e clarinetto e sax da Peppe di Colandrea, E. A. Mario, pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta (Napoli, 5 maggio 1884 – Napoli, 24 giugno 1961), è stato un paroliere e compositore italiano, autore di numerose canzoni di grande successo, come "La canzone del Piave". Alcuni brani furono composti in lingua italiana, altri in lingua napoletana; di essi, quasi sempre, scriveva sia i testi che la musica. Assieme a Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo e Libero Bovio, E.A. Mario, è tra i massimi esponenti della canzone napoletana della prima metà del Novecento ed uno dei protagonisti indiscussi della canzone italiana dal primo dopoguerra agli anni cinquanta, sia per la grandissima produzione - dovuta alla sua felicissima vena poetica - che alla qualità delle sue opere.

Dettagli Creato Domenica, 24 Marzo 2019 11:14