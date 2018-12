Crotone, il 6 gennaio il nono appuntamento del concerto “Note di solidarietà”

L'Associazione Vivere In organizza per il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il nono appuntamento del concerto "Note di solidarietà", "Just trio Acoustic set".

L'iniziativa di solidarietà anche quest'anno sarà dedicata al Progetto Jonathan, un progetto che si propone di sostenere le molte famiglie che devono confrontarsi, spesso in solitudine, con il problema dei figli disabili.

Il concerto, realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione G. Caloiro ed al patrocinio della Lega Navale Italiana sezione di Crotone, vedrà esibirsi il M° Davide Calabretta alla batteria ed il M° Sandro Cretella alla chitarra insieme alla cantante Floriana Mungari, che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa.

Come è noto, il Movimento Vivere In è impegnato da più di quarant'anni nella promozione dell'uomo e di tutta la realtà umana, specialmente nel momento storico che stiamo attraversando, che si presenta particolarmente difficile. Nel cartellone "Luce sulla Città" sesta edizione Vivere In ha voluto riproporre alla Città di Crotone un percorso di promozione umana, sociale e culturale fatto anche di solidarietà.

Invitiamo quanti vorranno condividere questo appuntamento domenica 6 gennaio alle ore 19,00 presso la sala della Lega Navale Italiana in Via Moletto Sanita n. 2 a Crotone.