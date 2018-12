Al Museo di Pitagora il concerto del coro polifonico “Gaudemus” di Petilia Policastro

Emozioni in musica, presso il Museo di Pitagora, per il concerto del coro polifonico "Gaudemus" di Petilia Policastro, organizzato dalla sezione crotonese di "Konou Konou Sorridi Africa", associazione umanitaria che ha in corso un programma di aiuti sanitari in Benin.

Sotto la direzione del maestro Domenico Scordamaglia, accompagnato dal pianista Marcello Ierardi, il coro ha incantato per sapienza esecutiva con un repertorio spaziante dalla musica sacra ai classici sino alla frottola cinquecentesca e alla musica pop.

L'iniziativa, il cui ricavato è stato interamente destinato ad un progetto di prevenzione mamma-bambino già in atto nel Benin, è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Giuseppe Carcea, assessore agli affari generali e relazioni istituzionali della Provincia di Crotone, alla generosità del Consorzio Jobel, che ha ospitato l'evento, del Rotary Club di Strongoli, rappresentato dalla presidente Stefania Leotta, del Lions Club Crotone Hera Lacinia, con la sua presidente Maria Rosa Romano, e di Francesco Catapano, consigliere nazionale dell'Associazione "Konou Konou Sorridi Africa".

Franceschina Fauci, presidente della sezione crotonese, ha tenuto a ringraziare anche la pasticceria Iembo che ha generosamente offerto il buffet.