Cirò (Kr), al via la quinta edizione di "Sipario d'Inverno – Premio Filottete"

Teatro, partirà domani, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, la quinta edizione di "Sipario d'Inverno – Premio Filottete". Nella cornice dell'omonimo teatro cittadino saranno ospitati dieci appuntamenti fino ad aprile 2019.

A darne notizia è il Sindaco Francesco Paletta sottolineando come il lavoro di squadra, evento dopo evento ed attraverso il contributo prezioso delle associazioni, stia facendo di Cirò un riferimento distintivo per la promozione culturale a 360 gradi nel territorio e nella provincia di Crotone.

L'evento è promosso dal gruppo teatrale LA TORRE di TORRE MELISSA che ha rinnovato la convenzione con il Comune per altri due anni, è patrocinato dal Comune e dall'Unione Italiana Libero Teatro UILT Calabria ed organizzato con la collaborazione delle PRO LOCO DI CIRÒ e di CIRÒ MARINA.

L'esordio domani, DOMENICA 18 NOVEMBRE con L'ANATRA ALL'ARANCIA di W.D.HOME e M.A.SAUVAJON, regia di Mario LASORELLA della compagnia teatrale TEATRO DUE (Castellana G. - BA). Si prosegue DOMENICA 25 con LA FORTUNA DON LA C MAIUSCOLA, adattamento e regia di Raffaele PAONESSA del gruppo teatro Giovanni VERCILLO (Lamezia).

Si riparte il 2019, DOMENICA 13 GENNAIO con MIA PER SEMPRE della compagnia CAMOMILLA A COLAZIONE (Visciano – Napoli), testo e la regia di Felice D'ONOFRIO. – DOMENICA 20 GENNAIO sarà la volta di PAPÀ A TUTTI I COSTI con adattamento e regia di Franco SACCO della compagnia teatrale IL SORRISO (Isola Capo Rizzuto). – DOMENICA 27 GENNAIO si esibirà la compagnia STUAZZI E PITAZZI (Carolei) con CORNUT E CUNTIENTU di Ruggero CIANCIO e Massimo BRUNO, con la regia di Francesca TROZZO. – DOMENICA 3 FEBBRAIO andrà in scena L'ALBERO DEL MICIO INNAMORATO con il testo e la regia di Miriam CRIVARO della compagnia L'ARCOBALENO (Cariati). – IERI SPOSI con i testi e la regia di Rosario GATTUSO sarà lo spettacolo della compagnia LA RIBALTA (Vibo Valentia) che intratterrà il pubblico DOMENICA 17 FEBBRAIO. – La compagnia DELIESE (Delianuova) si esibirà con MIO MARITO...COCCO DI MAMMA DOMENICA 3 MARZO con l'adattamento e la regia i Giovanni PALUMBO. – il GRUPPO TEATRALE LA TORRE andrà in scena DOMENICA 31 MARZO.

L'ingresso al TEATRO FILOTTETE CENTRO SERVIZI, in località CAPPELLA è per le ORE 17.30, l'apertura del sipario è alle ORE 18. – Il pubblico sarà chiamato ad esprimere il proprio giudizio per individuare lo spettacolo vincitore del Premio GIURIA POPOLARE. Una giuria tecnica, invece, si esprimerà per decretare i vincitori nelle categorie: MIGLIORE SPETTACOLO, MIGLIORE ATTORE E ATTRICE, PROTAGONISTA, MIGLIORE ATTORE E ATTRICE NON PROTAGONISTA, MIGLIORE REGIA, MIGLIORE ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO e MIGLIORE ATTORE E ATTRICE CARATTERISTA. – Come ogni anno sarà possibile degustare le migliori produzioni di vini Cirò DOC ad ogni spettacolo. -