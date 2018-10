Crotone, Armonia Antiqua in concerto per i 50 anni di "Vivere In"

Il 2018 è un anno speciale per il Movimento di spiritualità "Vivere In", che celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione con numerose iniziative in tutta Italia. Un traguardo importante che la sezione crotonese dell'associazione - attiva sul territorio fin dal 1975 - ha deciso di suggellare con un concerto dell'Ensemble barocco Armonia Antiqua dal titolo Di Fede e d'Amore.

L'evento andrà in scena domenica 14 ottobre alle 19:30 nell'antico Chiostro del complesso monastico di Santa Chiara, gioiello architettonico nel cuore del centro storico e luogo suggestivo dove per l'occasione sarà possibile anche ammirare l'antico pozzo, datato 1616, presente al centro del Chiostro e anticamente aperto sul cortile interno del Monastero.

Proprio alla location si ispira il programma del concerto, che offrirà agli ascoltatori un repertorio seicentesco di brani tratti da Opere dei più importanti compositori dell'epoca, tra questi Claudio Monteverdi, Nicola Matteis, Henry Purcell e Antonio Cesti, riconosciuto come il maggiore e più celebrato compositore italiano della sua epoca.

Il concerto apre la sesta edizione della rassegna culturale Luce sulla città, ideata e promossa dal Movimento con l'intento di contribuire alla rinascita culturale, sociale e religiosa della città. Iniziative che hanno come obiettivo quello di accendere idealmente e potenziare le energie positive di cui Crotone è ricca, nate spesso dalla collaborazione con altre associazioni e reti di cittadini.

"Dopo la pausa estiva – spiega Luca Campana – l'Ensemble riprende l'ormai consueta attività concertistica, che presenterà alla città una serie altri progetti dall'alto contenuto culturale che sveleremo nel dettaglio nelle prossime settimane. Intanto accogliamo con grande gioia l'invito di Vivere In a suonare in occasione di una ricorrenza importante e in una location così straordinaria".

Il concerto di domenica 14 ottobre vedrà per l'occasione la partecipazione del Soprano Francesca Donato, accompagnato dall'Ensemble Armonia Antiqua al completo: Francesca Donato Soprano, Cristiano Brunella Violino, Antonella Curcio Violino, Angela Russo Violino/Viola, Giuseppe Miele Violoncello, Luca Campana Clavicembalo.