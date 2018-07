Crucoli (Kr), Gran Premio Manente 2018: cinque i finalisti della settima edizione

Gran Premio Manente i 5 Finalisti sono già al lavoro per produrre il VideoClip da presentare alla finalissima di Sabato 25 Agosto a Crucoli (KR) presso il Santuario della Madonna di Manipuglia. Cinque gruppi musicali, cinque videomaker sono solo loro che hanno avuto accesso alla serata finale e che si contengono il premio Manente in assoluto anno 2018. Conosciamoli:

POMPILIO TURTORO BAND nasce con l'idea di supportare al meglio il repertorio di Pompilio Turtoro – che dal 1998 collabora come autore di testi e musiche per i Nomadi – dando una impronta decisamente più rock ai brani. Una band crotonese con la scelta dei brani che segue sempre una linea precisa: canzoni che cercano di raccontare storie mai banali. La Band è abbinata al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico PIER LUIGI SPOSATO di Spezzano Albanese, amplia il suo punto di vista sul mondo tra i molti viaggi attraverso l'Europa, Costa Rica / America Centrale, ritorna in Italia per concludere gli studi in Tecnologie della Comunicazione a Milano, qui comincia una collaborazione per la RAI come Regista Programmista, a Roma per lavorare al suo primo lungometraggio dal titolo "Il Colore Verde della Vita", film entrato nel 2015 in concorso ai David di Donatello, a Berlino dove partorisce la sceneggiatura "Spiral Vortex " tante esperienze di alto livello. Pier Luigi Sposato è un professionista in costante movimento. Attualmente sta terminando la sua opera più sperimentale: un film sul Vangelo Apocrifo di Giuda Iscariota.

RITTANTICO dalla CAMPANIA nel Cilento nascono nel 2009, per opera di un gruppo di amici, che perseguiva gli stessi interessi musicali, e che decide di avviare un nuovo progetto di musica popolare. Dopo un breve periodo di assestamento si stabilizza la formazione definitiva e nel gennaio del 2010 viene ufficialmente fondata l'Associazione Culturale Musicale RittAntico. Il nome RittAntico sta per "detto antico", che rimanda all'obiettivo perseguito dal gruppo, fondato sulla ricerca di testi, dialetti e detti antichi della terra Cilentana e di aree limitrofe. Il gruppo diventerà, in poco tempo, rinomato e conosciutissimo in tutto il Cilento, apprezzato in tante piazze della regione Campania e oltre. Il genere musicale proposto mantiene forti connotazioni tradizionali, sia per quanto riguarda i testi, prevalentemente in dialetto Cilentano, che gli strumenti suonati, in gran parte tipici della tradizione. Le diverse contaminazioni dei componenti, provenienti da stili musicali differenti, e l'utilizzo anche di strumenti elettronici, genera un sound comunque moderno, particolarmente apprezzato anche dalle nuove generazioni. Abbinati al regista VALENTINO MANGANELLI di Novi Velia (SA) Dal 2012 - Videomaker e Fotografo freelance. Specializzato nella direzione e nella realizzazione di video musicali. Realizzazione materiale video e fotografico per aziende e privati; catalogazione prodotti, servizi per documentazione interna, pubblicità, web, reportage per riviste e di performance artistiche. Specializzato in Video per artisti, Backstage, Video aziendali, Fotografia, Reportage, Action Photography.

HèLENA 23 anni di San Lucido (CS) . Cantante/cantautrice singola che nasconde in realtà un duo nei live e nella scrittura di buona parte dei pezzi, caratterizzati dai suoni particolari (acquosi, naturali, quasi fiabeschi) a metà fra il pop, il rock melodico e l'indie, su basi elettroniche miste all'analogico. Nel 2015, dopo aver pubblicato autonomamente diversi brani fra cui Twice (con quasi 20.000 views su YT) partecipa alla 9 edizione di XFactor, nella categoria gruppi di Fedez prima e poi sola, per scelta di Skin degli Skunkanansie, nelle Under Donna fino ai Bootcamp. Lei è abbinata al regista videomaker EMANUELE GIORDANO di Cosenza Inizi da videomaker per eventi e sfilate di moda, poi fotografo ufficiale per artisti affermati come Gemitaiz, Anna Falchi. Regista e videomaker di videoclip musicali della scena hip hop Calacrew – Giovanna D'arco, Sprydo - Visigoti,Eys Godson, Monkey Masa –Maradona.

SALVATORE BRACCIO di Spilinga (VV) della LIUTERIA BSM La bottega di Liuteria BSM nasce nel Dicembre del 1994, come naturale concretizzazione di una passione. Gli strumenti prodotti sono d'impostazione tradizionale, moderna, o copie di strumenti storici ricavati da iconografie. Sono tutti realizzati con metodi artigianali utilizzando solo legni di qualità, intarsi e intagli sono lavorati a mano e la finitura fatta con metodi tradizionali. Salvatore Braccio è musicista autodidatta insieme alla moglie Monica Ruffolo e sono i fondatori della liuteria e suonatori, musicisti. Negli anni 80 ha suonato con i Liristi del Poro in Italia, Grecia, Francia e Spagna. Abbinati al videomaker tropeano SAVERIO CARACCIOLO si appassiona alla fotografia all'età si 16 anni e dopo il diploma di maturità si trasferisce a Roma per perfezionare la sua passione iscrivendosi all'Istituto Europeo di Design. Dal 2015 inizia il suo percorso per realizzare documentari e cortometraggi. Tra i suoi lavori più noti: Nera la notte che ottiene numerosi riconoscimenti in vari festival nazionali; La Ciambra ripresa da alcune testate nazionali, come Il Fatto Quotidiano e Corriere Tv nel 2017. Vince anche il Premio nazionale Raf Vallone come miglior cortometraggio. Nel 2018 il suo documentario Tizzoni di Calabria vince il primo premio al festival il folklore e il fanciullo a Sessa Aurunca (CE).

ALESSANDRO SANTACATERINA di Brancaleone (RC) è un chitarrista e polistrumentista calabrese, genere Popular music, Musica sperimentale, Musica acustica. Frequenta il biennio di chitarra classica con il Maestro F. Tornabene e composizione a Napoli sotto la guida del compositore e direttore d'orchestra Italo-statunitense Keith Goodman. È stato inizialmente allievo per diversi anni del chitarrista battente di fama nazionale Francesco Loccisano. Nel 2016 si esibisce presso gli studi sky di Padova. Dal 2017 è ospite in diversi concerti del cantautore Eugenio Bennato. Abbinato ai videomakers ARIANNA VENTURA & SIMONE MORABITO un duo giovane e stimolante. Due ragazzi, Arianna si appresta a concludere la specialistica e Simone sta per finire il primo ciclo, entrambi frequentano il Dams all'Unical. Formano un duo per partecipare al Manente, ed è lo spirito giusto con il quale giovani talentuosi corteggiano la macchina da presa facendosi ispirare dalla musica. Arianna è anche una musicista dalla Viola ora in conservatorio nella classe di piano jazz si appresta a concludere la specialistica di cinema, fotografia e performance. Simone attualmente, oltre allo studio, si occupa della regia di spot e videoclip collaborando con varie produzioni musicali e videografiche.

"Ci sembra un quintetto di tutto rispetto - commenta Giuseppe Marasco ideatore del Premio e Direttore Generale di Calabria Sona - abbiamo voluto inserire una miscellanea di suggerimenti musicali, da quelli che trattengono tradizioni attraverso strumenti musicali antichi, a quelli che con le tradizioni guardano al futuro, a chi con il cantautorato calabrese è proiettato alla scena nazionale, al rock e addirittura siamo arrivati nel Cilento trasportando qui una bella fetta di musica popolare del Sud Italia." Anche quest'anno ci sono arrivate tantissime richieste, questo è frutto di un grande lavoro dietro al Premio Manente – ci dice Virginia Marasco direttrice artistica – e non solo, il circuito in cui il Contest è inserito, Calabria Sona, è diventato un punto di riferimento a livello Nazionale e siamo orgogliosi di questi traguardi su tutti i fronti!"

Il Gran Premio Manente, un premio unico nel suo genere, è inserito nei più grandi circuiti della musica di settore: CALABRIA SONA la vetrina nazionale della musica Made in Calabria; IT-FOLK, nella "RETE DEI FESTIVAL NAZIONALE" che nasce nel corso del MEI 2008 (meeting delle etichette indipendenti). Partner ufficiale anche per il settimo anno Video Calabria, la grande emittente che da anni è al fianco del Manente! Il Gran Premio Manente ha un respiro nazionale e internazionale ed in Calabria è diventato un appuntamento da non perdere! Allora pronti a partire con le tre tappe Verzino, Santa Severina (a breve le date) e Crucoli per una settima Edizione