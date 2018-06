Il 24 giugno a Crotone la "Festa della Musica"

La Festa della Musica, promossa dal Ministero dei beni culturali (www.festadellamusica.beniculturali.it), è una iniziativa che vuole celebrare in musica il solstizio d'estate.

Il Movimento Vivere In, nell'ambito delle iniziative previste nel cartellone Luce sulla Città V edizione ha voluto inserire Crotone in questo circuito culturale nazionale proponendo, in collaborazione con l'Associazione E20 e l'Associazione Festival dell'Aurora, un repertorio barocco che comprende l'esecuzione di brani di autori raffinati come M. Corrette e G.P. Telemann.

Il concerto, pensato in collaborazione con l'Ensemble Armonia Antiqua (C. Brunella e A. Curcio, violino; A. Russo, viola; G. Miele, violoncello, L. Campana clavicembalo), candida Crotone a palcoscenico d'eccezione, considerato il programma che il M° Luca Campana e l'Ensemble hanno scelto di eseguire nella nostra città, che da tempo ormai coltiva una particolare sensibilità musicale.

Quest'anno, dunque, Crotone è presente nel numero delle 554 città che hanno inserito una propria immagine sul sito del MIBACT, aderendo alla grande festa della Musica con cui si dà il benvenuto all'Estate.

L'Associazione Vivere In si arricchisce del contributo di talenti che appartengono al nostro territorio, mossa dalla convinzione che è importante saper scoprire e potenziare il positivo che ci circonda per essere strumento di progresso culturale e sociale.

Appuntamento per domenica 24 giugno alle ore 20.00 a Crotone, presso la Chiesa di Santa Chiara.