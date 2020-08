Cerisano (Cs), dal 31 agosto al 14 settembre arriva il “Moi Modern International Orchestra”

A causa dell'andamento epidemologico Covid19 per la tutela della cittadinanza, l'amministrazione comunale di Cerisano ha inteso destituire i permessi necessari per lo svolgimento dei live set serali. In forza di ciò, i concerti in programma la sera sono annullati: restano in programmazione le attività orchestrali legate alla formazione della MOI- Modern International Orchestra e le attività didattiche degli Atelier musicali.

Il progetto artistico della MOI - promosso dall'associazione culturale Scenari Globali e co-progettato con Piano B - prevedela formazione di un'orchestra volta alla valorizzazione del patrimonio demo – etno antropologico calabrese. Il percorso di formazione e di produzione – rivolto a professionisti e giovani musicisti dei conservatori calabresi - si struttura attraverso interventi didattici, seminariali e workshop.

La direzione artistica della produzione è affidata a Eric Daniel - grandissimo musicista americano, carismatico sassofonista dalle mille collaborazioni importanti (tra cui quelle con Andrea Bocelli, Joe Cocker, Gino Paoli, Tom Jones), che ha apportato contributi innovativi e originali rispetto alla natura antropologica dell'orchestra. A dirigere l'orchestra sarà inceve il M° Vincenzo Palermo, compositore e docente al Conservatorio Giacomantonio di Cosenza, mentre la direzione del coro è affidata alla Ma Alexandra Rudakova.

Nell'ottica di accrescere la produzione musicale e valoriozzare la cultura dell'ascolto, a latere della MOI si prevede l'organizzazione degli "Atelier muiscali " ovvero laboratori rivolti ai giovani dai 6 ai 18 anni per dare loro la possibilità di sperimentare e approfondire nuovi linguaggi sonori e l'arte scenica, grazie all'incontro con importanti figure del mondo musicale ed artistico.

Rosa Martirano, Sasà Calabrese, Roberto Musolino, Giorgio Conte, Alessandro Nidi, Eric Daniel, Vincenzo Palermo, Massimo Belmonte, Mario Greco, Alexandra Rudakova, Francesco Perri sono i musicisti e gli insegnanti di questo nuovo percorso musicale che prevede il gran finale il 5 settembre con l'esibizione della Modern International Orchestra feat Eric Daniel.

MOI - Modern International Orchestra è un progetto riconosciuto e cofinanziato dalla Regione Calabria - sull'avviso cultura PAC Calabria 2014/2020 - e patrocinato dal comune di Cerisano e che rientra nel più ampio cartellone promosso dall'amministrazione comunale "Aspettando il Festival delle Serre". Collaborano alla realizzazione del progetto l'associazione Jazz Fans Club, L'associazione di promozione sociale Route106, l'associazione La Piazza e la Pro Loco di Cerisano.

Le attività sono organizzate nel rispetto delle disposizioni Covid19. Per tutta la durata dell'evento sono previsti posti limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione.