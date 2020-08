Festival delle Migrazioni di Acquaformosa, sale l’attesa per il concerto di Roberto Vecchioni

Dopo la partecipatissima serata del premio "Acquaformosa che Accoglie" il Festival delle Migrazioni si prepara a vivere un'altra intensa giornata caratterizzata da un doppio appuntamento in programma domenica 23 agosto. Al mattino, ore 10:00 nella suggestiva location di Terrazzo Palazzo Rossano, si terrà un Focus formativo su "Procedure di emersione e contrasto al caporalato", un tema di strettissima attualità che vede l'associazione "don Vincenzo Matrangolo" in prima linea dal momento che proprio la stessa associazione gestirà a breve un progetto europeo nella piana di Sibari per il contrasto al fenomeno del caporalato. In serata, invece, spazio al concerto di Roberto Vecchioni un appuntamento molto atteso in tutta la regione che, come ribadisce il Presidente dell'Associazione Matrangolo, Giovanni Manoccio, "si svolgerà in estrema sicurezza vista l'attuazione di scrupolosi protocolli anti Covid messi in campo".

