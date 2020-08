Un successo la prima settimana di eventi dell'Estate Florense

Si è conclusa la prima settimana di eventi culturali dell'Estate Florense 2020, la kermesse di cultura, arte, musica, e teatro all'insegna soprattutto della valorizzazione di un luogo simbolo della città quale l'Abbazia florense e i Magazzini Badiali. Ideata ed organizzata dall'assessorato alla cultura guidato da Milena Lopez ha riscosso un grande appezzamento dal pubblico intervenuto.

Tre gli eventi che hanno scandito questa prima settimana agostana. Ad aprire i battenti è stata la rassegna cinematografica "Sotto le stelle del cinema" a cura di Emilio Arnone con la proiezione di "C'era una volta Hollywood", scritto e diretto da Quentin Tarantino, mentre venerdì 7 agosto si è svolta la cerimonia di premiazione e l'inaugurazione della mostra fotografica della prima edizione del "Concorso fotografico Nazionale città di San Giovanni in Fiore" ideato dall'associazione fotografica florense e dal suo presidente Mario Iaquinta, per arrivare alla giornata di sabato interamente dedicata ai burattini, per la gioia di grandi e piccini, con "La fabbrica dei pupazzi" ed i Burattini del Teatro della Maruca a cura di Angelo Gallo.

"Ho voluto mettere su un cartellone di manifestazioni vario e di spessore – afferma l'assessore Lopez - Il lockdown ha bloccato ogni tipo di attività programmata che ho cercato di recuperare proponendo una programmazione estiva dedicata, tendente a valorizzare le nostre radici, la nostra storia ed i luoghi simbolo della nostra città e volto soprattutto a sensibilizzare i giovani a vivere i luoghi testimonianza del nostro passato. Una impostazione, questa, che ha caratterizzato la proposta culturale del mio assessorato in cinque anni di attività svolta con l' intensità e l' impegno richiesti dal ruolo e dall'incarico affidatomi . In particolare, in questa edizione 2020 dell'Estate florense abbiamo voluto accendere i fari sui Magazzini Badiali, riaperti al pubblico dopo oltre un trentennio nel giugno 2019, ed il fascino del cortile antistante che hanno reso le iniziative culturali ancora più belle e suggestive".

"Dopo la presentazione del volume di Elena Levato " Mariangela, l'alba del giorno dopo",il prossimo appuntamento con l'estate florense è previsto – prosegue Milena Lopez – per domani, mercoledì 12 agosto, con la proiezione del film "Joker", mentre giovedì13 agosto ospiteremo il Teatro della Maruca con " N'cielo e 'n terra" di e con Carlo Grillo. Ovviamente la location rimane sempre il cortile antistante i Magazzini Badiali, all'interno dei quali sarà possibile visitare fino al prossimo 15 settembre, la mostra del Primo Concorso fotografico città di Gioacchino da Fiore, che ha già riscosso un grande successo nazionale coinvolgendo 165 autori provenienti da 15 regioni Italiane".

" Un evento quest'ultimo – conclude l'assessore Lopez - che potrebbe diventare un tributo al fondatore della città di Fiore e che, quindi, sarà un mio impegno definire le premesse perché il Comune anche in futuro, possa sostenere edizioni successive che potrebbero diventare un motivo di attenzione, non solo nazionale sulla nostra città. Ed, infatti, l'amministrazione Belcastro avendo sempre puntato alla valorizzazione della figura di Gioacchino da Fiore, ha strutturato in bilancio capitoli indirizzati ad eventi dedicati alla figura dell'abate di fiore".