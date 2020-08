Gran finale, per la rassegna #ripartiamodalteatro, venerdì 7 agosto, alle ore 21.30, con Massimo Ranieri in "Sogno e son desto... Oggi è un altro giorno". Versione rinnovata dell'applauditissimo show del mattatore partenopeo. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà impreziosito da "Mia ragione", l'ultimo emozionante singolo presentato a Sanremo e che anticipa il nuovo album, arrangiato da Gino Vannelli, in uscita il prossimo autunno. Ad accompagnarlo l'Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L'appuntamento del 7 agosto recupera la data del 3 maggio scorso in programma al Teatro "A. Rendano"; si rende noto infatti che i biglietti acquistati per tale data saranno validi e verranno ubicati nei migliori posti disponibili.

Dopo la sospensione e la cancellazione di tutte le attività dal vivo e un lavoro impegnativo di reinvenzione di spettacoli compatibili con le esigenze di sicurezza con cui oggi è necessario confrontarsi per il Covid-19, la società L'AltroTeatro, riparte nel segno di una nuova speranza, di una rinnovata energia e di un profondo ripensamento dello spazio teatrale. Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano (dai sei anni promotori della Rassegna L'Altro Teatro, sul palco del Teatro Rendano) animeranno, dunque, l'estate cosentina dagli spazi del "Rendano Arena" grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunela di Cosenza. Il cartellone #ripartiamodalteatro, in piazza XV marzo, prenderà il via mercoledì 29 luglio e si concluderà venerdì 7 agosto.