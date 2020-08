Cosenza, Francesco Perri è il nuovo direttore del Conservatorio di musica "S. Giacomantonio"

Francesco Perri e' il tredicesimo Direttore del Conservatorio di musica "S. Giacomantonio" di Cosenza. "Cosenza ha oggi una nuova opportunita' - ha detto il maestro Perri -. Dobbiamo cercare tutti insieme delle strade da percorrere per riportare la musica al centro della nostra istituzione con un sguardo agli allievi ed al territorio". Perri, e' scritto in una nota, si insediera' a partire dal 1 Novembre prossimo. Dopo aver conseguito gli studi classici a 16 anni si e' diplomato in Composizione, strumentazione, pianoforte e in direzione d'orchestra. Si e' laureato in DAMS ed in filosofia. E' docente ordinario di Teoria della musica al Conservatorio "S. Giacomantonio" e svolge un'intensa attivita' di ricerca sperimentale nel campo della musica elettronica al Dams dell'Universita' della Calabria per cio' che riguarda il campo musicale generativa ed automatismi musicali e presso l'University Parkside - Wisconsin (USA). E' giornalista pubblicista e critico musicale. E' autore di numerosi saggi. Come direttore d'orchestra ha al suo attivo circa 400 concerti in Italia e all'estero.

"E' stata una bella e forte emozione - ha detto - per chi, come me, ha studiato in questa istituzione e che lavora dal 2006. Il Conservatorio di Cosenza ha un forte potenziale e puo' diventare un elemento di forza . Ora dobbiamo lavorare tutti insieme con uno spirito nuovo. Le istituzioni devono essere vicine, dobbiamo avvicinare il territorio, dobbiamo creare sinergie. E' una bella opportunita' per tutti noi. Dobbiamo farcela". Il Conservatorio di Cosenza quest'anno festeggia il 50 anniversario della sua fondazione e questa occasione "dovra' essere sfruttata al meglio per evidenziare una capacita' imprenditoriale di coinvolgere ogni settore".