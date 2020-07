Arte e Musica al Resort "La Bruca" di Scalea: dal 24 al 29 luglio Mostra- Concerto del maestro Elvino Echeoni

Sicuramente un'iniziativa che non mancherà di attrarre tanti turisti ed amanti dell'arte e dell'ottima musica quella che andrà in scena al Resort La Bruca di Scalea (CS) dal 24 al 29 luglio con un evento tra Arte e Musica.

La Bruca Resort apre le porte all'artista Elvino Echeoni che presenta la sua personale di pittura retrospettiva. Oltre 20 opere pittoriche in vari formati che ritraggono la composizione astratta che si mischia ottimamente con una realtà virtuale.

L'iniziativa ha un doppio appuntamento: oltre alla mostra di pittura il maestro Echeoni darà vita ogni sera ad un concerto dedicato alle più belle canzoni internazionali che "Parlano d'Amore e... non solo".

Dagli anni della Dolce Vita al sodalizio artistico con Novella Parigini, "il pittore delle Miss" si racconta attraverso la passione per i pennelli e per la musica nel corso di questa mostra concerto. Dal sodalizio artistico con Novella Parigini all'amicizia con Domenico Purificato, Renato Guttuso e Sandro, dalla passione per tele e pennelli a quella per la musica, il design, il restauro.

L'esposizione, rappresenta un excursus puntuale nella produzione di quello che critica e pubblico considerano "uno tra i più rappresentativi artisti italiani in campo internazionale" e punta a narrare – attraverso una ventina di tele caratterizzate da stili e tecniche pittoriche tra loro differenti – momenti diversi della sua storia personale e della sua produzione.

Artista istrionico e completo, dotato allo stesso tempo di una spiccata perizia tecnica e di un'instancabile vena creativa, Echeoni è capace di spaziare dalla tavolozza agli spartiti musicali, passando per il restauro, la scenografia, l'incisione, la scultura, e ancora per la composizione di testi e canzoni. Un abile trasformista che a proposito di sé stesso dice "faccio cose diverse e apparentemente non collegate, anche se, a ben vedere, c'è un sottile fil rouge che unisce tutto: canzoni, pittura, tele astratte e ancora quadri di tramonti, notturni, composizioni floreali o volti e corpi femminili".