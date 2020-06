Gero è tra i 10 finalisti di “Sound Bocs” Cosenza, la prima music farm a sfondo civile d'Italia

Gero è tra i 10 finalisti di "Sound Bocs", la prima music farm a sfondo civile d'Italia: dal 7 al 20 settembre il cantautore siciliano, insieme agli altri artisti selezionati, vivrà tra musica e impegno civile affiancati da produttori, artisti, manager, esperti di marketing e comunicazione, nei Bocs Art dell'esclusivo quartiere in stile mitteleuropeo di Cosenza. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta continua sui canali ufficiali di Musica contro le mafie.

La direzione artistica ha scelto Gero per il percorso degli ultimi anni che lo ha visto sempre più legato alla diffusione di un immaginario positivo dell'antimafia sociale (ha vinto la 9^ edizione del Premio Musica contro le mafie); peculiare e fondamentale nella scelta la capacità di aver tramandato memoria attraverso la narrazione di vicende di vita di uomini che hanno incontrato la morte combattendola, sacrificando la propria esistenza in una lotta aspra e frontale con cui il bene stava seriamente spaventando il male, come il brano "Svuoto il Bicchiere", dedicato a Paolo Borsellino.

Il brano è contenuto in "Un anno in più" di GERO (Carioca Records), album che ha raggiunto i 10 mila streams su Spotify (Clicca qui per ascolto).

Note biografiche: GERO (o Gero Riggio), pseudonimo di Calogero Pasquale Riggio nasce a Mussomeli (CL) nel 1987. Nel 2007 è Finalista al Festival di Castrocaro con prima serata su Rai Uno. Nel 2009 pubblica il suo primo demo album "Guardando nel mio specchio" distribuito da Major-free che contiene il singolo "L'Indistruttibile" ripubblicata sulle compilation di Radio Tour Festival e Suono Siciliano (distribuzione USA, Argentina e Canada). Nel 2009 è concorrente del talent-show in onda su Antenna Sicilia "Domani Festival" valevole per l'accesso al Festival della Canzone Siciliana. Nel 2010 è protagonista di una puntata di "Italia Ti canto" in onda su Rai Due dove presenta due brani dell'album. Nel 2012 partecipa come ospite a "Telecolorissimi" e nella famosa trasmissione "Insieme" su Antenna Sicilia dove presenta l'inedito "Mountain Bike". Nello stesso anno è in Tour Promozionale con l'Orchestra Pop Siciliana dove porta dal vivo i suoi inediti. Dal 2015 pubblica su tutte le piattaforme i nuovi singoli: "Dieci & Love" "Un Estate a Ritmo di Dance" "E' Natale" "Oltre Il Silenzio" e "L'Amore Salva" che viene anticipato da Repubblica Tv. Nel 2017 pubblica una mini-fiaba dal titolo "La piccola bicicletta rossa" per "Io scrivo per voi" progetto benefico per raccolta fondi per il sisma del centro-italia. Nel corso degli anni Gero viene scelto come open-act di alcuni concerti di Ron, Gatto Panceri, Francesco Tricarico e Tinturia. Partecipa nel 2018 con il brano "Svuoto Il Bicchiere" dedicato a Paolo Borsellino, al Premio "MUSICA CONTRO LE MAFIE" riuscendo a centrare la vittoria assoluta del concorso con la vincita del Premio Winner Tour e del Premio "Polizia Moderna". Il 18 Gennaio, vigilia del compleanno di Paolo Borsellino, esce su tutte le piattaforme "Svuoto Il Bicchiere" il cui clip (già online) è stato interamente realizzato da Gero. A febbraio, nei giorni del Festival, è premiato a Casa Sanremo da Radio Italia e si esibisce presso la Sala Lounge Lucio Dalla. Ad Aprile 2019, in occasione del Tour "Change Your Step" si esibisce al Club Tenco di Sanremo e viene invitato come ospite istituzionale sotto segnalazione del MIUR alla "Notte Bianca della Legalità" organizzata dall'Ass.Nazionale Magistrati, in "Palermo chiama Italia – 23 maggio" esibendosi all'Albero Falcone davanti ad oltre 15.000 persone. È ospite d'onore all'Unlocked Selinus Festival 2019, il più grande Festival di Musica Elettronica organizzato nel Sud-Italia.