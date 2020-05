Raccolta fondi per aiutare il Mood Social Club

L'Italia intera ha vissuto e ancora vive un momento di difficoltà, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale che ci ha visti costretti a rimanere a casa: sebbene il mese di Maggio, per alcune attività, raffigura una fase di ripresa, molte altre realtà vivono l'incertezza di un futuro ancora offuscato da molti dubbi, come i club o i circoli culturali.

Un esempio è proprio quello del Mood Social Club, circolo culturale attivo da oltre un anno a Rende, in provincia di Cosenza, che fin dalla sua inaugurazione si è imposto nel panorama calabrese in modo attivo e innovativo, diventando come una seconda casa per tante persone: in poco tempo il Club ha fatto parecchia strada, realizzando 120 concerti e altrettanti Dj Set, con nomi importanti della musica italiana e internazionale, insieme a spettacoli, mercatini, mostre e workshop.

Nonostante il grande successo, il Club sta affrontando un momento di difficoltà, causato dal sostenimento delle spese e dai dubbi su una futura riapertura: per questo motivo su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è attiva la campagna di raccolta fondi per permettere ai gestori del circolo di vincere la battaglia contro il Covid-19.

Per tutti coloro che decideranno di aiutarli sono previste delle ricompense, come la tessera associativa gold, la t-shirt personalizzata e/o la mascherina brandizzata: in un momento così delicato anche il più piccolo aiuto può fare la differenza.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-il-mood-social-club-aiutaci-a-suonare-ancora/