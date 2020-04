Primo Maggio: 8 minuti di concerto dell'associazione Siluna di Acri

L'associazione culturale Siluna in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Acri, regalerà 8 minuti di musica.

Venerdì 1 maggio alle ore 19, comodi dai vostri divani, seguiteci a questo indirizzo fb: www.facebook.com/pinocapalbosindaco

Rispettando la distanza di sicurezza interpersonale, il Collettivo SILUNA si esibirà dai balconi e dalle finestre del Palazzo Municipale in diretta facebook attraverso la pagina del Sindaco di Acri Pino Capalbo.

Otto minuti di concerto, la cui scaletta prevede solo 2 brani, dedicati a tutti i lavoratori, soprattutto a coloro che da un giorno all'altro si sono trovati a casa per via dei provvedimenti causa Covid-19