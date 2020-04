Corigliano Rossano: il concerto del Primo Maggio al tempo del Coronavirus

La musica non si può fermare, neanche una quarantena dettata da un rischio pandemia può spegnere in chi fa musica e in chi la ama la voglia di interpretate e di suonare. E' proprio su queste premesse che l'ormai diventato celebre gruppo Il Pittulo ha deciso di ospitare sul proprio network seguito da migliaia di persone un concerto del 1 maggio virtuale, interamente trasmesso in diretta Facebook, per inviare un messaggio di speranza e di voglia di resistere e di combattere in questo momento di difficoltà e di incertezza.

L'evento partirà alle 15,45 e sarà condotto dal fondatore della pagina Eugenio Forciniti e dalla musicologa Elisabetta Salatino, con Ciccio Ratti in regia e le incursioni social di Mita Borgogno e Simone Corami dallo studio MiCiLab, media partner dell'evento. Un esperimento social nuovo per il territorio e che si inserisce perfettamente nell'attività frenetica del Pittulo, ormai vero punto di riferimento per il territorio del basso jonio cosentino.

La line-up vedrà alternarsi live Andrea Attilio Graziano, Carla Temgua, Matteo Dodaro, Angelo Meringolo, Emanuele Mazzuca, Lorenzo Laurenzano, Pino Orlando, Andrea Bressi, No Sfondo e Volp Fox, Pino Turco, Graziella e Annateresa Veneziano, Eugenio Cozzolino, Alfredo Lavorato, Quintino Berardi, Pasquale Nigro, Alfonso Gabino, Fabrizio Cariati, Dario Renzo e Jose Daniel Cirigliano.