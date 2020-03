Anche il Mood Social Club di Rende partecipa all’iniziativa nazionale #StayOn

Anche il Mood Social Club di Rende ha deciso di prendere parte a #StayON, proponendo una rassegna di concerti in streaming per continuare a sostenere la musica e l'arte anche in questo difficile momento ed offrire uno spazio virtuale di aggregazione. #StayON è l'iniziativa nata da live club e festival dell'intera penisola, coordinata da KeepOn LIVE - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per costruire un unico grande palco virtuale coordinando gli eventi di streaming organizzati da Live Club e Festival in questi giorni di stop forzato delle iniziative culturali.

Oltre alla musica e all'arte, l'iniziativa ha anche un importante scopo sociale: continuare a raccogliere fondi per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza attraverso la campagna Cosenza anti-Covid. La raccolta fondi, lanciata sulla piattaforma di crowdfunding gofunfme.com, è riuscita a raccogliere più di 100.000 euro da destinare all'acquisto di materiale medico e/o sanitario necessario per fronteggiare l'emergenza. Ma c'è bisogno di fare di più, di raccogliere di più per riuscire ad assicurare a chiunque una corretta ed efficace assistenza. In questo particolare momento storico ognuno deve impegnarsi per apportare, attraverso ciò che sa fare meglio, un contributo alla società.

Il palco degli spettacoli sarà virtuale, gli artisti e gli organizzatori continueranno a rimanere in sicurezza presso le proprie abitazioni ma realizzeranno dei veri e propri concerti live che sarà possibile seguire in diretta dalla pagina Facebook del Mood Social Club. L'iniziativa ha già riscosso molto successo con l'anteprima #Escilabirra di venerdì 13 marzo. Due ore di diretta Facebook hanno dato vita ad un aperitivo sonoro virtuale che ha coinvolto molti giovani trainati dalla coinvolgente musica di DJ Kerò, Dj e producer cosentino.

Il calendario degli appuntamenti di Mood Social Club On(Air) prevede live streaming tutti i martedì ed i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 18.30. I primi artisti ad esibirsi live in diretta sulla pagina Facebook saranno Al The Coordinator, oggi Martedì 17 Marzo, e Marianne Mirage venerdì 20 Marzo. L'appuntamento con i Dj Set invece continuerà ogni sabato con il format #Escilabirra.

Tutte le dirette dei concerti live realizzate in questo periodo dal Mood Social Club verranno inserite in un palinsesto nazionale di cui fanno parte moltissimi Live Club italiani ed importanti festival musicali. Se volete saperne di più potete cliccare sul seguente link http://www.keeponlive.com/blog/stayon La cultura non può fermarsi e grazie all'impegno di moltissime persone continuerà a migliorare le nostre vite.