Il 5 marzo al Castello Svevo di Cosenza esibizione del sassofonista Eric Darius

Giovedì 5 Marzo 2020, ore 21:00 al Castello Svevo-Cosenza Eric Darius 6et uno dei più Virtuosi Sassofonisti contemporanei jazz Funky al Mondo, from Los Angeles, Eric Darius.Grandissimo talento.

La musica di Eric attraversa in modo innovativo tutti i confini musicali, dal

Jazz, R & B, Hip-Hop, creando un sound e un approccio molto caratteristici e freschi, unici nel suo genere. Ha condiviso il palco con innumerevoli artisti di fama mondiale, vincitori del Grammy Award, come Prince, Jamie Foxx, Mary J. Blige, David Foster, Carlos Santana, Babyface, Wynton Marsalis e George Benson, Brian Culbertson, Marcus Miller, Lalah Hathaway e tantissimi altri.....

Eric Darius in questo nuovo Tour

Sarà accompagnato da una Band tutta Italiana firmata da musicisti che vantano grandi collaborazioni Internazionali come :

Incognito, Ryan Kilgore,

Xantone' Blacq, Sagi Rey,

Tony Momrelle, Baba Sissoko,

Jimmy Z, conosciuto come armonicista di Etta James e Rod Stuart, e tantissimi altri

Line Up 6et:

Eric Darius -Saxophone & Voice.

Roberta Gentile - Voice

Raffaele Trapasso-Bass

Emiliano Pari-Piano, synth, Hammond, and Voice.

Antonio Castrovillari- Guitar.

Enzo Astone -Drums.