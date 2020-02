Concorso Nazionale Musicale Luciano Luciani: i primi vincitori

Si susseguono senza sosta le audizioni per il X° Concorso Nazionale Musicale Luciano Luciani che ha preso il via ufficialmente il 6 febbraio scorso. Le giurie presiedute dai Maestri Mauro Tortorelli, Ettore Ferrigno, Angela Massafra, Emanuela De Zarlo, Daniele Luzzi hanno già decretato i primi vincitori che hanno visto premiati nella giornata di venerdì 7 febbraio con il primo posto nella sezione strumenti a fiato: Mario Pio Guido (Categoria A); Matteo Fabbricatore, Carlo Sposato (Categoria C); Francesco Algieri Primo Premio Assoluto (Categoria F); Daniel Enrique Ibarra (Categoria F)

Per la sezione Chitarra vincono il primo premio: Angelo Algieri (Categoria A); Giuseppe Conforti (Categoria B); Kevin Angus Ramaglia, Emanuele Bonofiglio, Antonella Lico (Categoria C); Matteo Liotti, Pierpaolo Benincasa, Francesco Bozzo, Christian Coschignano (Categoria D).

Sabato 8 febbraio è stata la volta della sezione pianoforte Categoria A che ha visto assegnare i primi premi a: Soraya Caligiuri - Valentina Favale - Lucia Filice - Emanuele Fiorino - Matteo Guido - Alessandro Lombardi - Annalisa Mastrota - Nina Mendicino

La Categoria B vede vincitori al primo posto:

Vladimir Galima - Lorenzo Mannarino - Micaela Montalto - Emilia Nicoletti - Maria Luisa Ragusa

Per la Categoria C vincono il primo posto:

Francesca Maiorca, vincitrice anche del Premio Speciale Intitolato a "Mario Russo"; Giancarlo Grande; Carmelo Napolitano; Nicola Maria Gullace.

La Categoria D vede vincitori del primo premio Giuseppe Maria Nola; Lorenzo Castiglia.

La Categoria E chiude la prima parte del concorso con un ex aequo fra Alessandro Greco e Michele Ragone.

Fin qui il lavoro svolto dai giurati che già da oggi inizieranno le audizioni dei concorrenti della sezione riservata alle scuole medie ad indirizzo musicale e ai licei musicali con concorrenti provenienti da ogni parte d'Italia mentre giovedì, sempre nell'ambito del concorso nazionale, sarà la volta delle sezioni riservate agli strumentisti ad arco e alla musica da camera. Intanto sale l'adrenalina in vista di mercoledì 12 quando inizierà il IX° Concorso Pianistico internazionale, con circa 40 iscritti provenienti da ben tre continenti con 12 nazioni rappresentate, che si concluderà con l'atteso Galà del 14 febbraio al Teatro Auditorium Unical.