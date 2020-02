Cosenza: il 7 febbraio in scena "Rimetto i miei debiti"

La Compagnia della Pigna il 7 febbraio 2020, presso il Teatro dell'Acquario, metterà in scena Rimetto i miei debiti, l'ultima produzione della Compagnia la cui regia è affidata a Francesca Manna. Il nuovo progetto teatrale della Compagnia della pigna nasce dall'esigenza e dalla richiesta di raccontare e affrontare attraverso il teatro quelli che sono i disturbi dell'alimentazione, una tematica delicata e spesso poco visibile in una società che tende a ignorare le richieste d'aiuto provenienti dalle fragilità che la compongono. Questa scommessa narrativa non si poteva non trattare partendo dallo stomaco, dando voce ai tre personaggi che mettono a nudo il vuoto che accompagna il dramma delle loro esistenze. Tre personaggi che vivono le loro solitudini e fragilità tra lo specchio delle loro stanze e la panchina dell'ultima fermata di un autobus, persi nelle umanissime incongruenze di chi ha smesso di lottare dopo mille battaglie. Rimetto i miei debiti è un dramma contemporaneo sulle assenze che fanno male, sul senso di inadeguatezza, sulla fragilità che nasce dalla sensibilità e sull'ipocrisia fattasi sistema; uno spettacolo che mette in scena frammenti di vite spezzate con una narrazione a tratti onirica e intimista, uno spettacolo sospeso tra il buio e la luce, tra la voglia di andare avanti, di cadere e di rialzarsi, di continuare a lottare e sperare e il diritto di dire no, di scegliere, di essere amati, di accettarsi, di amarsi. Rimetto i miei debiti è un atto di accusa e, al tempo stesso, un atto d'amore.

