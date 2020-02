Cosenza: l'8 febbraio in scena "Costruire"

La Compagnia della Pigna l'8 febbraio 2020, presso il Teatro dell'Acquario, metterà in scena Costruire, una delle produzioni di maggior successo della Compagnia la cui regia è affidata a Francesca Manna. Costruire è uno spettacolo nato quasi per gioco durante i laboratori teatrali al Centro Diurno di Salute Mentale di Rende attraverso la sperimentazione, l'improvvisazione e l'osservazione di tutto ciò che nel nostro vivere quotidiano può avere a che fare con circostanze di disequilibrio. La scelta del nome è, essa stessa, metafora del racconto: è protagonista il percorso spesso di ricerca costante di quel sottile e delicato equilibrio, leggero come la neve che scendendo giù dal cielo immobilizza tutto e infonde calma e pace ma che, per sua caratteristica, in un attimo, può sciogliersi al sole. La scelta del canovaccio e non di un copione interamente scritto in tutte le sue parti, è indicazione precisa della volontà di dare spazio all'imprevisto, vero motore di tutte le vicissitudini umane, rendendolo così uno spettacolo sempre diverso nelle sue sfumature e, grazie anche ai tanti personaggi, estremi e grotteschi, vicino ai mille frammenti di verità che compongono quella vita che spesso non lascia spazio nel dare importanza alle piccole cose ma a dare per scontata la bellezza della quotidianità, facendoci dimenticare che la scoperta più grande non si trova negli obiettivi raggiunti ma nella costruzione, lenta e sofferta, del percorso fatto per arrivarci.

